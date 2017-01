O bacauanca a reclamat faptul ca a avut parte de un accident pe Aeroportul International Bacau, la intoarcerea de la Roma.

Lucia Bufanu a ajuns pe aeroport, vineri seara, in jurul orei 20.00 si spune ca era cât pe ce sa-si rupa picioarele pe platoul din interior. Aceasta sustine ca in momentul in care a coborât din autobuzul care i-a preluat de la aeronava a calcat intr-o groapa si a cazut pe asfalt ranindu-se la ambii genunchi si la mâna dreapta.

„Nu ne-a avertizat nimeni ca sunt gropi si ca ne putem accidenta. Am calcat intr-o groapa, dar tot caldarâmul este spart, si am cazut. M-am lovit tare la picioare. Daca te duci intr-un restaurant si s-a spalat pe jos esti atentionat ca poti aluneca. Aici poti sa-ti rupi oasele ca nu intereseaza pe nimeni”, a spus Lucia Bufanu.

Cel mai tare a deranjat-o faptul ca nu avea unde sa reclame incidentul si ca abia i s-a primit o reclamatie. „Am vrut sa depun o sesizare la administratia aeroportului dar mi s-a spus ca la acea ora nu e nimeni. Cu greu am depus plângerea la o angajata de la Blue Air. Când asteptam sa-mi ridic pasaportul un domn de acolo mi-a spus sa ma duc la baie sa ma spal cu apa ca-mi trece. Asa ceva nu este posibil.

Aterizezi fara probleme si iti rupi picioarele pe pista de pe Aeroportul Bacau. Nu este un cadru medical, o trusa de prim ajutor, nimic”, a mai spus aceasta. Femeia este hotarâta sa faca reclamatie la Protectia Consumatorului si vrea ca firma care se face vinovata de incident sa plateasca.

Blue Aero nu crede in gropi



Incidentul de vineri seara pare imposibil in opinia reprezentantilor Aeroportului Bacau. „Nu stiu despre acest incident, dar e greu de crezut ca lucrurile stau asa. Din avion, pasagerii coboara pe o platforma asfaltata, fara nici un fel de obstacole, iluminata ca ziua. Transferul pâna la cladirea aerogarii se face cu autobuzul, iar la autogara pasagerii au de urcat câteva trepte din gresie, cu asfalt imprejur, intr-o zona de asemenea iluminata ca ziua.

Asadar, de la aerogara la autobuz sunt de parcurs circa 25 de metri pe asfalt si gresie, zona iluminata ca ziua, iar de avion la autobuz sunt alti zece metri, de asfalt, fara sa existe nici un fel de alte obstacole, cum ar fi gropile”, a explicat Lucian Sion, directorul tehnic al Blue Aero, firma care a concesionat Aeroportul International „George Enescu” din Bacau.

Si chiar daca pasagerii nu au avut unde sa depuna o reclamatie, posibilitatea sa faca totusi acest lucru pare la fel de facila in opinia directorului. „Daca cei implicati in incident doresc sa depuna o reclamatie, o pot face la agentiile de bilete din incinta aerogarii, la ghiseul Blue Air daca au calatorit cu avioanele acestei firme, sau la Carpat Air, daca au zburat cu acest operator”, a mai precizat Lucian Sion.

Nici un fel de modernizare



Din luna decembrie 2012, Aeroportul International Bacau nu a beneficiat de nici un fel de modernizari. Nici in trecut, niciun guvern nu a alocat bani pentru modernizarea aeroportului si, datorita investitiilor CJ, dar si prezentei operatorului Blue Air, traficul a crescut de la 20.000 de pasageri/an in 2005 la aproape 500.000 in 2013. In tara, Aeroportul Bacau s-a situat intre primele cinci, iar acum, când Baneasa e rezervat zborurilor de business, se afla pe locul 4, dupa Otopeni, Timisoara si Cluj.

Lucrari putine, datorii multe



Concesionarea Aeroportului International “George Enescu” Bacau a fost recunoscuta drept un esec de catre Consiliul Judetean Bacau. Concesionarul este firma Blue Aero, al carei actionar majoritar este Blue Air. Actionar majoritar la Blue Air, cu 89%, este Romstrade, apartinând omului de afaceri Nelu Iordache, aflat in arest pentru deturnare de fonduri europene. Între timp, Blue Air, operatorul principal de la aeroportul bacauan, a fost scos la vânzare.

De la inceputul contractului de concesionare semnat in 2010, Blue Aero a deviat retelele, a terminat o platforma cu indicele de portanta 65, a executat 7 la suta la “garaje utilaje”, 11 la suta din turnul de control, 17 la suta din canalizare, 1 la suta din terminal. Investitia ar trebui sa fie finalizata in septembrie 2013, insa in conditiile date, septembrie 2013 a devenit luna când, probabil, se va rezilia contractul Blue Aero de concesionare si modernizare.

