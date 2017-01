În anul 1850 se năştea cel care a fost numit mai târziu poet naţional, Mihai Eminescu. Născut Mihail Eminovici în 15 ianuarie 1850 la Botoşani, el a decedat 39 de ani mai târziu, în anul 1889, la Bucureşti. A fost poet, prozator şi jurnalist român, socotit până la el drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Pe 15 ianuarie se împlinesc 167 de ani de la naşterea poetului, iar cu această ocazie, Garnizoana Bacău organizează la Cercul Militar un simpozion cu tema „Eminescu – Legenda sufletului românesc”. „În cadrul evenimentului va avea loc o expoziţie de carte organizată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău şi un concurs de desen cu genericul „Poezia eminesciană prin ochi de copil”. Cei prezenţi vor putea asista la un miniconcert al Muzicii Militare a Garnizoanei Bacău”, declară lt. Adrian Cocea, ofiţer de relaţii publice la Baza 95 Aeriană Bacău Evenimentul cuprinde şi un recital de poezie eminesciană susţinut de elevii Scolii Gimnaziale „Al.I.Cuza”, „Spiru Haret” şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”. 74 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.