Politica Elevii și sportivii pot fi premiați doar pentru distincțiile obținute la competițiile internaționale de Comunicat de presa Potrivit unei ordonanțe emise de Guvernul Cioloș, anul trecut, elevii și sportivii nu mai pot fi premiați de autoritățile locale decât dacă au obținut medalii la concursurile internaționale. Gala învățământului băcăuan, Gala sportului și bursele acordate elevilor din municipiul Bacău se vor organiza și derula și în anul 2017, în acord cu modificările legislative. Primarul Cosmin Necula informează că fondurile necesare organizării celor două gale și acordării de burse școlare au fost prinse în proiectul de buget al municipiului Bacău încă de la momentul întocmirii acestuia. Mai mult, alocările financiare aferente acordării burselor școlare au fost majorate de la 1.500.000 lei -anul 2015 și 2.550.000 lei – anul 2016, la 2.750.000 lei în anul 2017. Potrivit modificărilor legislative, începând cu data de 22.12.2016, pot fi premiați în cadrul Galei învățământului doar elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale, iar în cadrul Galei sportului doar sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale. Mai precis, potrivit actului normativ adoptat de către Guvernul Tehnocrat – Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, adoptate prin modificarea Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, intrate în vigoare de la data de 22.12.2016: „(…)se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară."

