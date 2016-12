Elevii Scolii “George Bacovia” doneaza cadouri pentru copiii nevoiasi

Elevii claselor I A si I B, impreuna cu profesorii pentru invatamânt primar Denisa David Isaila si Coca Dimidof, au initiat o actiune caritabila dedicata copiilor nevoiasi din Parohia “Sfântul Gheorghe” Bacau. Alaturi de ei a fost prezent si profesorul de religie Ionut Chiper, care a laudat demersul elevilor si al colegilor de breasla. Ajutorul fiecaruia s-a concretizat in aducerea de jucarii, hainute si dulciuri.

“Este al doilea an in care ne-am propus o astfel de actiune caritabila. Am vorbit cu parintii claselor I A si I B, reusind astfel sa-i mobilizam si sa facem un gest frumos pentru copiii care poate nu au cu ce sa se joace, ce imbraca sau ce pune in bradul de Craciun”, declara Laurentiu Pricop, parinte

Pentru a-i motiva pe copii si pentru a le dezvolta latura umanitara, parintii si cadrele didactice le-au oferit elevilor implicati in aceasta actiune câte o diploma de voluntar.

“Copiii sunt deschisi la astfel de activitati si spre surprinderea mea au renuntat la multe jucarii in favoarea altora. Le vorbim de la vârste fragede despre umanitate, compasiune si daruire, le prezentam cazuri de copii care nu au acelasi confort de care beneficiaza ei acasa si vazând astfel de cazuri, devin mai darnici”, declara prof. Denisa David Isaila

Toate darurile au fost depozitate la Biserica “Sfântul Gheorghe”, urmând ca preotii sa le imparta enoriasilor in functie de nevoile fiecaruia.