Multimedia Elevii „eminescieni” și-au sărbătorit patronul spiritual de Florin Stefanescu -

Statuia poetului național a devenit loc de pelerinaj duminică, 15 ianuarie, odată cu sărbătoriea a 167 de ani de la nașterea acestuia. Între cei care au ales să-l omagieze cu prezența la statuie pe Mihai Eminescu s-au numărat și elevii colegiului băcăuan care poartă numele marelui poet, aceștia derulând în această perioadă un program de activități cultural artistice dedicate Zilelor Colegiului. Astfel, de la ora 11.00, elevii Colegiului „Mihai Eminescu”, însoțiți de profesoarele de limba română au susținut un moment de recitare de versuri și au interpretat câteva cântece pe versuri ale poetului național. „Întâlnirea de astăzi omagiază aniversarea poetului național Mihai Eminescu. În această idee, am adunat câțiva copii, de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a de la colegiul nostru cu care încercăm să revigirăm puțin poezia românească și în special poezia lui Eminescu”, a declarat prof. Irina Dăncuță, catedra de limba română de la Colegiul „Mihai Eminescu”. 24 SHARES Share Tweet

