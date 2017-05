Elevii clasei a treia a Școlii Gimnaziale din Măgirești au participat la un complex de activități organizate în comuna lor pentru omagierea zilei de 9 Mai – Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de Al Doilea Război Mondial și Ziua Europei. Acțiunea, coordonată de învățătoarea Simona Popoi și de profesoara Gabriela Coman, a fost organizată cu sprijinul primăriei comunei Măgirești, a subfilialei locale a Asociației Cultul Eroilor și a Școlii Gimnaziale din localitate. Elevii au participat, astfel, la un marș închinat eroilor căzuți în Războiul de Independență din 1977 – 1978, război în care s-au distins și trei eroi locali care au participat la asaltul de la Grivița – sergentul Alexandru Zamfir și soldații Constantin Belciu și Ion Bârlădeanu. Marșul a avut loc pe traseul Școala Gimnazială – Monumentul eroilor – Primărie. Elevii s-au oprit la monumentul eroilor, unde au depus jerbe de flori și au ținut un moment de reculegere. Apoi au continuat drumul spre Primărie, unde au fost întâmpinați de primarul Câdă Ionică, cel care i-a condus pe elevi în sala muzeală a instituției, unde a avut loc simpozionul cu tema „Eroi au fost, eroi sunt încă”, susținut de președintele subfilialei Măgirești Cultul Eroilor, Constantin Dospinescu, vicepreședinte al Filialei județene a acestei asociații. Vorbitorul a arătat importanța istorică a celor trei mari evenimente istorice sărbătorite în fiecare an pe 9 Mai. Cu acest prilej a fost vizitată și Expoziția omagială dedicată zilei de 9 Mai. Pe traseul marșului s-a cântat Imnul eroilor, iar în finalul acțiunii s-a ascultat Imnul Uniunii Europene, „Odă bucuriei”. 16 SHARES Share Tweet

