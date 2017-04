Social Elevii de la Economic schimbă fața zonei de acces pe Lacul Bacău II de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O sută de elevi ai Colegiului Economic „Ion Ghica” au plantat, timp de două zile, copaci și arbuști în zona Lacului Bacău II – arie naturală protejată. Acțiunea lor face parte din proiectul de ecologizare și plantare de copaci „Creștem împreună”, care este aplicat în acest areal timp de nouă luni (martie – noiembrie 2017). „Am venit – ne-a spus Tania Coșeraru, consilier educativ și profesor diriginte la colegiul băcăuan – cu elevi din mai multe clase, înr-o acțiune care face parte dintr-un proiect de educație civică, prin care urmărim să asigurăm siguranța celor care vin în zona Lacul Bacău II să se plimbe, să facă sport. Am plantat deja, cu 100 de elevi, 200 de copaci, puieți pe care ni i-a pus la dispoziție Direcția Silvică Bacău și cu sprijinul Primăriei Bacău și al Centrului Regional de Ecologie. Am lucrat acum timp de două zile, dar vom reveni în toamnă, pentru ecologizarea zonei și pentru plantări de arbori”. Alături de Tania Coșeraru, la organizarea lucrărilor au venit și profesorii Anca Lungu Oprea, Gabriel Gabor și Cristina Dămoc.

Plantarea copacilor – a mai precizat interlocutoarea noastră – este doar prima etapă în procesul de «schimbare la față» a acestei arii naturale protejate, dar primăria ar trebuie să ude regulat puieții nou plantați, să instaleze bănci și coșuri de gunoi în zona preluată în îngrijire de elevi. Și pășunatul animalelor ar trebui interzis în zonă, pentru că deja copacii mai mari au trunchiurile roase de animale. O altă problemă este depozitarea în zonă a deșeurilor, mai ales a materialelor rezultate din demolări de construcții. Zona Lacului II Bacău – mai spun autorii proiectului de ecologizare – este frecventată, în prezent, mai ales după lăsarea întunericului, de zeci de tineri care vin acolo cu mașinile personale, care consumă produse fast-food, alcool, dar și substanțe psihoactive. Și tot acolo șoferii și-au extins aria de acces, iar în urma lor rămân mormane de gunoaie.

