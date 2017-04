Educatie Elevii au talent, editia a V-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Marti, de la ora 15.00, a debutat la Sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail Jora”, cea de-a V-a editie a Festivalului “Elevii au talent”, organizat de catre Colegiul National Pedagogic “Stefan cel Mare” Bacau si Asociatia Sportiva “Viorel Grigore”. Festivalul este structurat pe mai multe sectiuni, muzica usoara, muzica populara, muzica instrumentala, dans modern, de grup, individual, stan-up, teatru, proza, poezie, arte plastice. Incepand cu editia precenta, cand au participat elevi din 12 scoli, festivalul a devenit judetean, anul acesta participand aproximativ 650 de elevi din 24 de scoli din HuruiestI, Valea Seaca, Sascut, Onesti, Comanesti, Moinesti, Agas, Dofteana si Bacau. Juriul este compus din Marinela Potirniche, profesor de specialitate si presedinte de juriu; prof. Antonela Leahu, director adjunct la Colegiul National de Arta “George Apostu”; prof.Elena-Lavinia Baisan, director adjunct al Colegiului National Pedagogic “Stefan cel Mare”; prof. Claudiu Filip, Palatul Copiilor Bacau; prof. Cerasela Mardare, Colegiul National Pedagogic “Stefan cel Mare” si prof. Anamaria Zodian, Colegiul National de Arta “George Apostu”. Festival “Elevii au talent” editia a V-a va continua sambata, 8 aprilie, la Sala Ateneu, de la ora 10.00. 123 SHARES Share Tweet

