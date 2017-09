Elevi în stagii de practică prin Europa

Pentru prima dată, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău a fost beneficiarul unui proiect VET( Vocational Education and Traning), în anul școlar 2016-2017, cu un buget alocat prin programul Erasmus + de 93.766 euro. Echipa de proiect coordonată de Mariana Rățoi și formată din cadrele didactice Ioan Stan, Angelica Farcaș, Sorin Gutunoi și Oana Cristina Dănăilă au promovat imaginea liceului la nivel local și european prin creșterea atractivității lui. Obiectivul general a fost de a crește calitatea formării inițiale a elevilor de la profilul turism și alimentație (liceu și școală profesională) prin organizarea a două stagii de practică în colaborare cu parteneri din Spania și Cipru. Participanții, în număr de 34, elevi din clasele a X-a și a XI-a (liceu și școală profesională), au efectuat stagii de practică, câte 3 săptămâni, pentru fiecare flux. Fluxul 1, format din 16 elevi, a desfășurat trei săptămâni de practică în sudul Spaniei, orașul Granada, iar fluxul 2, format din 18 elevi, a desfășurat stagiul de practică în Cipru, orașul Paphos. În urma mobilității, beneficiarii au dobândit competențe și abilități practice specifice domeniului de pregătire – turism și alimentație. În Granada, elevii și-au desfășurat stagiul de practică în 5 unități de alimentație publică, iar în Paphos, la două unități de alimentație. Elevii au lucrat în echipă sub îndrumarea managerilor de proiect Bernard Trujilo (Spania ), Michalis Papatherapontos (Cipru) și Mariana Rățoi (România). În urma evaluărilor finale elevii au primit certificate pentru recunoașterea competențelor dobândite de tip Europass Mobility. Pe lângă obiectivul de bază care a vizat formarea profesională, elevii au mai participat la cursuri de limbă spaniolă și limbă greacă, dar și la programele culturale pentru descoperirea tradițiilor și obiceiurilor populare. Pregătirea culturală a inclus o serie de excursii pentru vizitarea unor atracții turistice din Granada, Sevilla, Malaga, Paphos și Limassol (Castelul Alcazaba Malaga, Muzeul Picasso, Alhambra-Granada, Palatul Regal din Sevilla, Catedralele din Granada, Malaga și Sevilla, Sacromonte, Parcul Natural Sierra Nevada, Parcul Arheologic din Paphos, Marina Limassol, Castelul și Mormintele Regilor din Paphos, Coloana Sfântului Petru, locul de naștere al Aphroditei Petra tou Romiou, „Stone of the

