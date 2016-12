Elevi si profesori bacauani, premiati de Ministerul Educatiei

Ministerul Educatiei a organizat, in aceasta saptamâna, o festivitate de premiere a elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe discipline scolare si sportive in 2016, a profesorilor care i-au pregatit si a unitatilor scolare in care invata sau au invatat, in anul scolar trecut, elevii olimpici internationali.

Bacaul a fost reprezentat la aceasta Gala, de Colegiul National „Gheorghe Vranceanu”, prin elevele Laura Diana Plotogea – locul I la Olimpiada Internationala de Limba Latina, Venosa, Stefana Radu – mentiune la Olimpiada Internationala de Limba Latina Certamen Ciceronianum, Arpinas, si Raluca Darauta – bronz la Olimpiada Internationala de Chimie „D.I.Mendeleev”.

Alaturi de fete au fost prof. Florentina Neculau (latina) si prof. Mariana Rosenschein (chimie), care le-au indrumat pasii spre aceste rezultate de exceptie, dar si prof. Gabriel Andrei, directorul Colegiului National „Gh.Vranceanu” Bacau. Premiile oferite au constat in diplome si bani.

Premierea a avut loc la Palatul National al Copiilor in Bucuresti.

„Ne mândrim cu rezultatele elevilor si profesorilor nostri. Aceste rezultate ne ridica mult in topul liceelor din tara. Vorbim de rezultatul talentului si muncii elevilor, dar si profesoarelor lor. Ceea ce ofera scoala noastra: sansa ca asemenea persoane, adica elevi si cadre didactice, sa se poata intâlni”.

prof. Andrei Gabriel, directorul CN „Gh.Vranceanu”