Social Elevi jandarmi în practică la IJJ Bacău de Geta Panaite - Timp de o lună şi jumătate, nouă elevi, de la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, din anul I de studiu, îşi desfăşoară stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Bacău. Ei au fost primiţi de comanda unităţii şi repartizaţi apoi unor jandarmi cu experienţă profesională, care-i vor consilia şi monitoriza permanent pe întreaga perioadă de pregătire. „Elevii jandarmi vor participa la misiunile unităţii, în cadrul cărora vor putea pune în practică noţiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs", a declarat plt. Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt la IJJ Bacău. Tinerii sunt din judeţul Bacău şi tocmai de aceea au fost selecţionaţi şi repartizaţi la această unitate.

