Elevi în practică la Inspectoratul de Jandarmi Bacău

În perioada 03.01 – 10.02 a.c., cinci elevi (o fată şi patru băieţi) aflaţi în anul II de studiu la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş" Fălticeni, vor desfăşura în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, stagiul de practică prevăzut în programa de învăţământ. Viitorii jandarmi au fost repartizaţi, pentru a cunoaşte cât mai bine aspectele practice ale activităţii derulate de jandarmii băcăuani şi pentru a-şi pune în practică noţiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs, în structurile operative cu specific de pază şi protecţie instituţională de la nivelul municipiului Bacău, respectiv Buhuşi, urmând ca la terminare să fie apreciaţi în funcţie de modul în care au executat misiunile încredinţate. Elevii vor fi planificaţi în misiuni specifice şi vor fi însoţiţi şi îndrumaţi tot timpul de tutori jandarmi cu experienţă în activitatea profesională.

