Educatie Elevi de la „Vrănceanu”, într-o competiție de robotică de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O echipă formată din 12 elevi și trei profesori de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău este în plină pregătire pentru a participa la un concurs de robotică organizat pentru liceeni și intitulat FIRST Tech Challenge. Cei înscriși în această competiție trebuie să construiască un robot ce se încadrează în tema globală stabilită de FIRST International, care anul acesta este #velocityvortex. Dincolo de întrecerea între roboții construiți de echipele participante, elevii trebuie să își promoveze echipa și să câștige notorietate în comunitățile lor, pe o pagină de concurs, colegiul băcăuan având adresa RobotXVranceanu. Este pentru prima dată când acest concurs este organizat și la noi în țară, la nivel de licee, urmare a inițiativei echipei României – AutoVortex – care a mai participat în competiția FIRST, chiar cu rezultate remarcabile. De altfel, așa a intrat și Colegiul „Vrănceanu” în concurs, fiind singurul liceu din județul nostru care ne va reprezenta la București în marea finală. „Este un concurs de nivel mondial, iar acum este faza națională. Lucrăm pe modelul de robot stabilit de organizatori, încă din luna decembrie. Atunci a început proiectarea în sine și de atunci ne întâlnim aproape zilnic pentru a definitiva lucrarea din competiție. Sunt elevi foarte muncitori, interesați, motivați, vin aici, la laboratorul de informatică, necondiționat, foarte implicați și cu mare plăcere. Este o muncă în echipă, în care se folosesc nu numai cunoștințe de Informatică, ci și de Mecanică, Fizică, Matematică, Programare.”

prof. Lăcrămioara Mărgineanu, coordonator Echipa băcăuană, formată din Vlad Alexandru Adam (clasa a XI-a D), Alexandru Chelba (clasa a XI-a E), Ioana Sandu (clasa a XI-a E), Tiberiu Baciu (clasa a XI-a C), Raul Boboc (clasa a IX-a E), Toma Dimitrie Furdui (clasa a IX-a A), Cătălin Vornicu (clasa a XI-a D), Florin Stroiescu (clasa a XI-a D), Diana Neguriță (clasa a IX-a D), Ștefan Măgirescu (clasa a IX-a D), Eduard Filip (clasa a XI-a B) – toți de la Matematică / Informatică și Radu Caragea (clasa a IX-a F) – de la Științele Naturii, coordonați de profesorii de informatică Lăcrămioara Mărgineanu, Neli Secită și Mihaela Ciubotariu, este susținută de BRD și societatea Dedeman. Acum, la faza națională, participă 53 de echipe, din 48 de licee și 33 de orașe. Competiția în sine are loc peste câteva zile, între 25 și 26 martie, la Sala Polivalentă din București, iar echipa câștigătoare a FIRST Tech Challenge Romania va fi susținută de organizatori pentru a participa la Campionatul Mondial de Robotică ce va avea loc în St. Louis, SUA, în aprilie 2017. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.