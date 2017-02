Pentru un grup de elevi ai Colegiului Naţional „Ferdinand I”, vacanţa inter-semestrială a însemnat participarea la proiectul „Repere culturale londoneze”, coordonat de prof. de limba engleză Nicoleta Nistor, proiect ce are ca scop familiarizarea tinerilor cu civilizația și cultura engleză, dar şi continuarea proiectului de corespondenţă derulat cu şcoala Hillyfield Academy din Londra. În afară de vizitarea obiectivelor turistice principale din Londra (Palatul Buckingham, London Eye, Parlamentul, Turnul Londrei, Palatul Kensington, Muzeul de Știinţă, Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Figurilor de Ceară Madame Tussauds), elevii au avut oportunitatea de a participa la un workshop la teatrul „Globe”, susţinut de actorul Jonathan Woolf. După o scurtă prezentare a teatrului, a epocii şi a vieţii lui William Shakespeare, ei au lucrat scene din piesa „Mult zgomot pentru nimic”, explorând spaţiul teatrului şi influenţa sa asupra stilului de joc şi de limbaj. Cu toții au fost impresionaţi de profesionalismul actorului, de explicaţiile primite şi acest lucru i-a ajutat să inţeleagă piesa pe care au văzut-o seara la “Theatre Royal Haymarket”. Un alt moment deosebit a fost vizita la Institutul Cultural Român, situat în Belgrave Square, chiar în inima Londrei, într-un vechi palat aristocratic construit în secolul al XIX-lea. Clădirea a fost achiziţionată de statul român în anii ‘30 ai secolului trecut şi a funcţionat pe rând ca ambasadă, reşedinţă a ambasadorului sau a personalului diplomatic şi institut cultural. Prof. Raluca Cimpoiaşu, coordonator de programe teatrale, a prezentat modul în care funcţionează Institutul, ce activităţi derulează, ce posibilităţi de studiu există pentru elevii romani care doresc să studieze în Marea Britanie. „De la a citi în cărţi despre istoria Angliei, până la a vedea cu proprii ochi unde s-a petrecut aceasta, a fost nevoie de o călătorie fascinantă în timp, pe care am reuşit să o realizăm cu ajutorul doamnei profesoare. Au fost șase zile antrenante și diverse. Ne-am distrat, am învățat și cu siguranță am rămas cu multe amintiri frumoase. Workshop-ul de la teatrul Globe şi piesa de teatru m-au făcut să realizez cât de complex şi frumos se poate pune în scenă o piesă de teatru dacă dispui de decorurile, costumele şi, bineînţeles, actorii potriviţi”, ne-a spus, la întoarcere, Sânziana Iliescu, elevă în clasa a VII-a A la Colegiul Naţional „Ferdinand I”. 0 SHARES Share Tweet

