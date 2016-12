Educatie Elev moinestean, cel mai bun din judet si al treilea pe tara la Chimie organica de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Elevul moinestean Teodor Hirlea, de la Liceului Teoretic „Spiru Haret" isi reconfirma valoarea: obtine locul III la cel mai prestigios concurs national de chimie „C.D. Nenitescu". Organizat anual de Universitatea Politehnica din Bucuresti, mai precis de Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, acest concurs are renumele de a aduna excelenta in chimie la nivel preuniversitar, prin complexitate si gradul inalt de dificultate. Elevii din loturile olimpice, indiferent de anul de studiu, se inscriu la cele trei sectiuni: Chimie organica, Chimie anorganica si Chimie fizica. Anul acesta, la cea de-a XXIV-a editie, desfasurata la mijlocul lunii noiembrie, de la Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moinesti au participat trei olimpici : Teodor Hirlea, clasa a XII-a, Raluca Malache si Dana Ghinet, ambele in clasa a XI-a, toti trei (foto) pregatiti de prof. Luminita Prajinaru. Succesul de la Bucuresti continua sirul performantelor deosebite obtinute in aceasta perioada de elevi si profesorii lor de chimie. Rezultatele obtinute plaseaza liceul moinestean in topul celor mai prestigioase din tara.