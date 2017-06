Multimedia „Educație și spirit” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 09.06.2017, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau au fost prezenti la Tg Ocna unde s-a desfășurat ediția a VII-a a Seminarului Tehnic Național „AUTOAPĂRAREA – EDUCAȚIE ȘI SPIRIT”. Jandarmii au prezentat cu această ocazie o serie de exerciții demonstrative care au surprins modul de acțiune în diferite situații (intervenția pentru salvarea unei persoane rănite aflata intr-o zona greu accesibila, cu ajutorul unui elicopter precum și intervenția antiteroristă).

De asemenea au fost prezentate si procedee de autoaparare precum si diferite tehnici de imobilizare a adversarului. Obiectivul acestui seminar l-a constituit schimbul de experiență, idei și bune practici între instituțiile care fac parte din sistemul public de apărare, ordine publică și siguranță națională. Pentru executarea acestor exerciții a fost folosit și un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație.

