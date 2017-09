Educație și distracție în parcarea Magazinului Selgros din Bacău

Furnizorii de servicii educative din Bacău și-au dat întâlnire, în acest weekend, vineri, 15 septembrie, și sâmbătă, 16 septembrie 2017 , în parcarea de la hipermarketul Selgros, pentru a-și prezenta oferta părinților și copiilor. Sub genericul Târgul Educației Non-formale, activitatea face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Educativ poate fi și distractiv”, al Asociației „Dă mai departe”, în parteneriat cu Selgros. „Scopul acestei acțiuni este conștientizarea părinților și copiilor despre serviciile educative non-formale care se desfășoară în Bacău. Sunt foarte multe asociații care organizează aceste activități, după școală, și este foarte bine ca lumea să le cunoască și să acceseze aceste servicii care îi ajută pe copii în dezvoltarea lor personală. Ne-am adresat inclusiv profesorilor din școli, care pot promova aceste activități extrașcolare pe mai departe, elevilor lor. Tot ce se întâmplă aici, este o bucurie frumoasă”, ne-a declarat, la locul evenimentului, Ana-Maria Chiriță, președintele Asociației „Dă mai departe” și organizatorul acestui târg în premieră pentru Bacău.

Au participat 21 de ofertanți de servicii, cluburi, organizații non-guvernamentale și asociații, care și-au prezentat activitățile pe care le desfășoară prin spectacole, demonstrații, concursuri interactive cu premii, cântece și dans. Timp de două zile, pe la standurile acestora s-au perindat o mulțime de băcăuani, copiii lor s-au lansat în jocurile organizatorilor, au dansat, au pictat, au înrâmat fotografii, au asistat la demonstrații de karate, au ascutat muzică ușoară și populară, au colorat și s-au fotografiat. „Este important ca cei mici, copiii, să își aleagă un astfel de serviciu educativ care pe viitor se poate transforma într-un adevărat hobby al lor. Prin participarea la aceste cursuri își pot dezvolta și anumite abilități pe care să le folosească în viață. Noi, Selgros, suntem gazdele acestui târg. Implicarea noastră a pornit de la o evidență, de la ceva concret, aceea că există aceste asociații și târguri, dar niciodată ele nu au fost prezente într-o expoziție comună. Ne dorim ca acest târg să se desfășoare mai des și să avem cât mai mulți participanți și expozanți. Ideea acestui târg și a sprijinului pe care l-am acordat au fost ale doamnei Irina Stănciuc, district manager al Selgros Cash&Carry”, a precizat și Violeta Durlan, din echipa de relații clienți al Selgros.

Pentru că această primă ediție a Târgului s-a dovedit a fi un succes, organizatorii promit că vor reedita întâlnirea și anul viitor. Întregul eveniment a fost susținut de Primăria Municipiului Bacău și s-a derulat sub egida Bacău – Capitala Tineretului din România.

