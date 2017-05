Social Educație rutieră, educație pentru viață de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevi din municipiul Bacău vor reprezenta județul la faza națională a concursului “EDUCAȚIE RUTIERĂ –EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” La data de 26 mai a.c., la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău s-a desfășurat, faza județeană a concursului național “EDUCAȚIE RUTIERĂ –EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”, ediția 2017. Concursul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” , Palatul Copiilor Bacău și Automobil Clubul Român – Sucursala Județeană Bacău. La competiție au participat elevi de gimnaziu și de liceu, câștigători ale fazelor locale, desfășurate în cursul acestei luni. Concurenții de gimnaziu au avut de trecut peste proba de îndemânare în conducerea bicicletei în poligon și peste proba de conducere a bicicletei în parcul școală. Concurenții de liceu au fost punctați pentru cunoștințele de legislație rutieră acumulate și pentru abilitățile de arbitraj în parcul școală. La finalul concursului, în urma punctajelor obținute, juriul a întocmit clasamentul: Gimnaziu:

– Locul I – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău

– Locul al II-lea – Școala Gimnazială nr.1, Negoieşti

– Locul al III-lea – Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, Oneşti Liceu:

– Locul I – Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău

– Locul al II-lea – Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău

– Locul al III-lea –Economic „Ion Ghica" Bacău Elevii clasați pe primul loc vor reprezenta județul Bacău la faza națională a concursului "EDUCAȚIE RUTIERĂ –EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ". La finalul competiției toți participanții au primit diplome și premii. Concursul "EDUCAȚIE RUTIERĂ –EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se desfășoară anual în scopul formării unui comportament rutier responsabil, pe baza cunoașterii și respectării regulilor de circulație, pentru prevenirea implicării elevilor din învățământul preuniversitar în evenimente rutiere.

