Colectivul de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” a petrecut alături de elevi „Ziua educatorului”. În școală s-au desfășurat activități care au avut în prim-plan educația, văzută din perspectiva intelectuală, morală, estetică și profesională. Clasa a III-a C, coordonată de prof. Neli Popoveniuc a ales ca temă pentru această zi, promovarea sănătății și educația pentru sănătate. Elevii s-au împărțit pe grupuri și au lucrat la proiecte care au vizat regulile de igienă și alimentația sănătoasă.

Dacă proiectul în sine i-a ajutat pe copii să se concentreze pe subiect, atenția le-a fost distrasă în momentul în care un ponei a apărut în curtea școlii. Exaltați de ideea de a vedea și de a călări un ponei, copiii au ieșit în curtea școlii ca să vadă „minunea”. Așa l-au cunoscut pe „Steluțu”, poneiul adus în incintă cu participarea prof. Daniel Popa. Căluțul de la Clubul Sportiv Ecvestru „Decebal” din Hemeiuș a făcut furori printre elevi. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.