Economie circulară sau 3R? Cum o fi, numai să fie

Două orașe din județul Bacău, Moinești și Dărmănești, au ambiția să intre în lumea bună, modernă, a celor care aplică noul concept de „economie circulară”. Primarii Valentin Vieru și Constantin Toma au bătut recent drum lung, împreună cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est și ai Universității Tehnice din Iași, până în Olanda să vadă cu ochii lor modele de bună practică în acest domeniu.

Dar ce ar fi economia circulară? Conceptul – spun chiar specialiștii din Comisia Europeană – a apărut ca reacție la aspirația de creștere durabilă în contextul presiunii tot mai mari pe care o exercită producția și consumul asupra resurselor și a mediului planetei. La prepararea alimentelor, la construirea infrastructurii și a clădirilor, la fabricarea bunurilor de consum sau la furnizarea de energie se folosesc materiale valoroase.

După ce acestea se consumă sau nu mai sunt necesare sunt eliminate sub formă de deșeuri. Dar, prin creșterea populației și a bogăției, cererea de resurse limitate este mai mare ca oricând și duce la degradarea mediului. Iar metalele și mineralele, combustibilii fosili, furajele și alimentele, precum și apa curată și terenurile fertile s-au scumpit.

An de an, în UE se utilizează aproape 15 tone de materiale pe persoană, fiecare cetățean al UE generând, în medie, peste 4,5 tone de deșeuri pe an, dintre care aproape o jumătate se aruncă la gropile de gunoi. Odată cu tranziția la o economie circulară, însă, accentul se mută pe refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și a produselor existente.

Parcă am mai auzit, totuși, așa ceva, acum peste 27 de ani, când se vorbea de cei 3R – reciclare, refolosire, recondiționare. Nimic nou sub soare? Măcar determinarea de a aplica și la noi noul concept de economie circulară cum se cuvine tot ar fi ceva nou. Și benefic! Să luăm exemplul celor din Moinești și Dărmănești.