Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea" Bacău invită pasionaţii de astronomie la Observatorul Astronomic „Victor Anestin" pentru a participa la o sesiune de observații astronomice în noaptea de 7 spre 8 august 2017, între orele 20:35 și 23:51, cu ocazia eclipsei parţiale de Lună. Eclipsele de Lună se produc atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, Luna intrând astfel în umbra Pământului. Eclipsa va începe la ora 20:35, când Soarele va apune, imediat după începutul eclipsei parțiale. Maximul eclipsei se va produce la ora 21:21, moment în care 25 la sută din diametrul Lunii se va afla în umbra Pământului. Faza de parțialitate se va sfârși la ora 22:18, când Luna va fi ieșită deja în totalitate din conul de umbră a Pământului, eclipsa terminându-se la ora 23:51, când Luna va ieși și din penumbra Pământului.

