Sport Echipa națională de fotbal nevăzători a României, calificată la campionatul european de Desteptarea - După un meci de mare luptă, în care Georgia a ratat două penaltyuri, naționala de fotbal nevăzători a României a câștigat cu 1-0 turneul de calificare la campionatul european din august 2017, turneu organizat în Bacău, la baza sportivă TNT. „Am rămas profund impresionat de tenacitatea fotbaliștilor nevăzători, precum și de spiritul de sacrificiu dovedit de sportivii români, calificați în premieră la un turneu final. Prin lupta lor, ei au demonstrat că nimic nu e imposibil pentru ființa umană. O adevărată lecție de viață! Cu asemenea sportivi, cred că fotbalul va deveni – pe bună dreptate – sportul rege și la nevăzători!" – a declarat primarul Bacăului, Cosmin Necula. La Berlin, naționala de nevăzători a României se va lupta pentru a încheia în primele 8 clasate, fapt ce-i va permite participarea automată la campionatul mondial ce va fi organizat, în 2018, în Spania, la Madrid. Mai multe amănunte despre acest subiect, în ediția tipărita a cotidianului Deșteptarea, de luni, 10 aprilie.

