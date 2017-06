E vară, e timpul piscinelor

De ceva vreme vara și-a intrat în drepturi, zilele sunt mai lungi și temperaturile în creștere. Cerul senin și soarele arzător ne duc cu gândul la vacanțe, la marea albastră cu valuri înspumate. Ce n-am da pentru o bălăceală? Dacă pentru unii dintre noi concediul e cam departe iar pentru alții chiar s-a încheiat, varianta cea mai strălucită este să mergem la piscină. Mai ales că piscinile din Bacău funcționează din plin chiar de la începutul lui iunie. Pentru cei care vor să apeleze la această variantă prezentăm câteva aspecte de la o parte dintre aceste unități.

Piscina Aqua Club, situată în Gherăiești, dispune de 7 piscine între care o piscină cu valuri – 300mp, o piscină pentru înot contra curentului, una cu tobogane pentru copii (7 tobogane pe o suprafață de 17m/7m.), o piscină pentru copii mici cu înălțimea maximă de 60cm, o piscină pentru volei și două pentru adulți. Administratorii de la Aqua Club susțin că analizele apelor sunt prelevate constant și întotdeauna au ieșit foarte bune. Intrarea se face de luni până vineri, între orele 8.00 și 15.30 contra sumei de 20 de lei. Între orele 15.30 și 20.00, biletul de intrare costă 15 lei. Sâmbăta accesul se face contra sumei de 25 de lei, iar duminica pentru 30 de lei, programul fiind de la ora 8.00 la 20.00.

Cei de la Aqua Club au pregătit pentru acest sezon pentru cei interesați și diverse tipuri de abonamente.

La cealaltă extremă a orașului, în partea de sud, la ieșirea din Bacău spre București puteți merge la piscina Levisticum.

Locația este dotată cu 350 de șezlonguri, foarte confortabile din material textil combinat cu aluminiu, umbrele, toalete și vestiare. Piscina mare de la Levisticum are dimensiunile 8 x 18 m, locația dispunând și de o piscină pentru copii, precum și un loc de joacă special amenajat pentru cei mici. Pentru ca ziua dumneavoastră să fie cât mai plăcută, în incinta piscinei puteți servi micul dejun, prânzul și cina pe terasă sau la foișoare, înconjurați de miresmele florilor. Prețul unui bilet de acces la piscina Levisticum este de 20 de lei.

Mergând pe latura vestică a orașului, pe strada Arcadie Șeptilici, ajungem la Baza Sportivă TNT, care are în dotare două piscine și 400 de șezlonguri. Piscina mare are o suprafață de 7 x 15 m și o adâncime de 1,70 m în timp ce piscina mică are 4 x 9 m și o adâncime de 1,5 m. La TNT unul din punctele forte este toboganul cu apă care are o cădere de 50 de metri. Programul este zilnic între orele 9.00 și 19.00, prețul unui bilet de intrare este de 20 de lei de luni până joi, în weekend prețul fiind de 25 de lei.

O altă piscină preferată de băcăuani este cea de la Royal Garden. Faptul că la piscina de pe Calea Moinești are doar 30 de șezlonguri face ca locația să fie ceva mai intimă. La Royal Garden există un singur bazin cu o adâncime de 1,40 metri și cu o sprafață de 10 x 20 m. Prețul unui bilet este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, tot timpul săptămânii.

Probabil cea mai la îndemână locație pentru răcorire pe timp de vară rămâne la Gepex, pe strada Ștefan cel Mare, la doar 2 minute de centru. Ca în fiecare an, piscinele Gepex vă pun la dispoziție cele mai bune condiții de plajă și bălăceală. Piscina mare are o suprafață de 25 x 20 de metri, piscina pentru copii are 15 x 20 metri, nu uităm de bazinul de jacuzzi cu aero și hidro masaj, toate fiind cu apă încălzită (dacă e cazul). Trebuie menționat că la Gepex sunt peste 700 de șezlonguri, bar, terasă și zona de food. Punctul de atracție maximă îl constituie super toboganul cu apă de 24 x 10 m. Programul este zilnic între orele 9.00 și 20.00, existând mai multe tarife. Dacă accesul copiilor cu înălțimea de până la 100 de centimetri este tot timpul gratuit, copiii mai înalți plătesc 15 lei de luni până vineri între orele 9.00 și 16.00 și 10 lei după acest interval orar. Aceiași copii plătesc 20 de lei sâmbăta și duminica, până la ora 16.00, și 10 lei după această oră. În cazul adulților sunt mai multe categorii de prețuri, astfel: de luni până vineri, până la ora 16.00 – 20 de lei și 15 lei după ora 4.00 p.m.; sâmbăta până în ora 16.00 adulții plătesc 25 de lei, iar duminica 30. Pentru zilele de weekend, după ora 16.00, tariful pentru adulți este același, adică 15 lei. Pentru „dependenții” de piscine, Gepex pune la dispoziție mai multe variante de abonamente.