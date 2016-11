Valerian Vreme si Cristinel Manolache, candidatii la Camera Deputatilor si Ion Melinte, candidat la Senat au sustinut marti o conferinta de presa in care au abordat mai multe teme. Prima a facut referire la monopolul E.ON si serviciile pe care le ofera populatiei, care nu sunt la nivelul promis in momentul privatizarii.

„Cei de la E.ON au promis investitii de 100 de milioane de euro in infrastructura, dar nu se stie cât din suma a fost investit. Sunt sigur si ca timpul de interventie in caz de avarii nu este respectat. M-am confruntat si la biroul meu de parlamentar cu tot felul de reclamatii despre E.ON si la energie electrica si la gaze si cred ca statul trebuie sa intervina si sa isi apere cetatenii”, a declarat deputatul Valerian Vreme.

Acesta a precizat ca cetatenii au la indemâna posibilitatea de a face reclamatii la Protectia Consumatorilor, dar pe de alta parte, aceasta institutie nu se autosesizeaza in cazul avariilor si sa amendeze E.ON.

„Am facut declaratii in Parlament pe aceasta tema pentru ca noi, cetatenii, facem de cele mai multe ori plati in avans. Platim ceea ce nu s-a furnizat. Cei mai informati nu au acceptat, altii nu au avut incotro”, a declarat Ion Melinte, care sustine si ca statul trebuie sa ceara ca toate clauzele contractuale de la momentul privatizarii sa fie indeplinite.

Ion Melinte a abordat si tema salarizarii din România. „Avem mâna de lucru cea mai ieftina din România, statul nu are grija de salariatii sai, iar clasa de mijloc nu exista. Cel mai bine platiti salariati din România reprezinta doar 4 la suta. In 2015 doar 800 de bacauani au câstigat 5000 de lei salariu. Trebuie reduse diferentele intre salariatii din Moldova si cei din restul tarii”, a punctat Ion Melinte. Solutii propuse sunt dezvoltarea infrastructurii, atragerea investitorilor, programe de specializare in functiile de cerintele pietei muncii. Insa, in final, cererea si oferta sunt cele care vor regla nivelul de salarizare.

Prin sprijinul acordat de PSRO, PMP a devenit al doilea partid ca reprezentare în Consiliul Local

Cristinel Manolache a vorbit despre raportul fortelor politice din Consiliul Local, acum, când PMP a devenit al doilea partid ca reprezentare în consiliu, cu sase mandate de consilieri „In primele sase luni din mandatul actualului primar nu s-a intâmplat mare lucru. PNL face opozitie declarativa si agenda bacauanilor nu este respectata. Va anunt ca incepând de astazi, PMP si PSRO vor face opozitie reala in Consiliul Local. Vrem ca agenda primarului sa fie interesele cetatenilor”, a declarat Cristinel Manolache. Liderii partidului au anuntat ca la acest moment Constantin Scripat isi va continua mandatul de viceprimar.

Cristinel Manolache a criticat si indiferenta autoritatillor locale referitoare la soseaua de centura a Bacaului, proiect care a fost blocat pâna în luna aprilie a acestui an. „Afirmatia îi apartine domnului Catalin Honor, directorul Companiei Nationale de Autostrazi si Infrastructura Rutiera din România, a declarat Manolache. Practic, atât PNL cât si PSD nu au fost interesati de acest proiect, care, repet, a fost blocat pâna în luna aprilie”.