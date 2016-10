Faptele pentru care au fost trimisi in judecata compania E.ON si sase angajati, in dosarul exploziei la blocul 22 de pe strada Martir Horea, risca sa se prescrie daca pâna in decembrie nu se va pronunta o solutie definitiva.

Dosarul se judeca acum la Curtea de Apel dupa ce E.ON si angajatii companiei gasiti vinovati de distrugere din culpa au contestat sentinta data de Judecatoria Bacau, la sfârsitul anului trecut.

Prima instanta i-a condamnat pe angajatii E.ON la câte un an de inchisoare cu suspendare, iar compania E.ON a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 375.000 de lei.

La sfârsitul lunii iunie, Curtea de Apel a judecat primul termen in acest dosar, dar cauza a fost amânata la cererea inculpatilor, motivat de faptul ca trebuie sa-si angajeze aparator. La urmatorul termen, fixat in septembrie, dupa vacanta judecatoreasca, s-a amânat din nou cauza, de data aceasta la solicitarea avocatului inculpatilor.

Astfel, s-a stabilit un nou termen pentru 25 octombrie. Desi victimele deflagratiei au incheiat intelegeri cu E.ON pentru despagubiri, in cazul in care faptele se vor prescrie, compania si angajatii vor scapa de raspunderea penala.