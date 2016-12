Top Story E oficial. Cine sunt parlamentarii de Bacău? de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La prima repartizare a mandatelor de parlamentari în urma rezultatelor obținute, PSD a primit cinci mandate iar PNL unul singur la Camera Deputaților iar la Senat s-au repartizat doar doua mandate la PSD. La PSD locurile vor fi ocupate de Gabriel Vlase, Theodora Sotcan, Ionel Floroiu, Lucian Sova si Claudiu Ilisanu. De la PNL locul merge la Ionel Palar. La Senat cele doua locuri atribuite PSD merg la Dragos Benea și Miron Smarandache. PMP ramâne pe dinafara Parlamentului La redistribuire, la deputati, PSD a mai primit un loc, rezervat celui situat pe locul al saselea, adica lui Costel Dunava. PNL a mai primit un post, care va fi ocupat de Tudorita Lungu, ALDE a primit un loc, care ii revine lui Constantin Avram, si in premiera din partea USR va merge in Camera Deputatilor Lucian Stanciu Viziteu. Celelalte doua functii la Senat se vor duce, la redistribuire catre PNL, unde cap de lista a fost Daniel Fenechiu si la Viorel Ilie, ALDE, primar al Moinestiului. In total, Bacaul va avea zece deputati – sase de la PSD, doi de la PNL, unul ALDE si altul USR, si patru senatori – doi de la PSD, unul de la PNL si unul de la ALDE. CAMERA DEPUTAȚILOR PSD

Gabriel Vlase,

Theodora Sotcan,

Ionel Floroiu,

Lucian Sova

Claudiu Ilisanu,

Costel Dunava PNL

Ionel Palar

Tudorita Lungu ALDE

Constantin Avram USR

Lucian Stanciu Viziteu SENAT PSD

Dragos Benea

Miron Smarandache PNL

Daniel Fenechiu ALDE

Viorel Ilie

