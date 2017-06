Retrogradată din Liga a III-a, gruparea băcăuană Sport Club nu-și va mai continua activitatea din cauza penalizărilor și datoriilor financiare. După toate probabilitățile, fotbaliștii își vor continua activitatea în eșalonul patru, la Biruința Letea-Veche, care se va transforma în Gauss

Adevăru-i că era moartă de ceva vreme. În sfârșit, acum e și îngropată; i-au pus cruce datoriile financiare acumulate ani de-a rândul și penalizările sportive totalizate în ultimul sezon.

Vorbim despre Sport Club Bacău, echipă înființată în 2006 și desființată în această vară, după ce a încheiat campionatul Ligii a III-a, pe ultimul loc, cu un pasiv de 25 de puncte.

„Dacă am fi continuat cu Sport Club în Liga a IV-a, am fi târât după noi și datoriile, și depunctările. Nu avea niciun rost. Prin urmare, am decis desființarea echipei și începerea unui nou drum”, a declarat conducătorul SC-ului, Sebastian Păuceanu, care a ajuns la un acord cu Biruința Letea-Veche:

„Vom prelua locul Biruinței din Liga a IV-a, în baza unui contract de cesiune. Noua echipă se va numi Gauss și va evolua cel mai probabil pe «Letea»”.

Păuceanu este convins că la noul Gauss îl vor urma și marea majoritate a fotbaliștilor care au evoluat până acum la Sport: „Am vorbit cu Andrei Întuneric și mi-a zis că, în mare, băieții se vor alătura Gaussului”.

Contactat de „Deșteptarea”, Întuneric a mărturisit că încă nu a fost luată o hotărâre: „Mai avem timp să ne decidem, deocamdată nu este nimic cert”.

Singurul lucru cert este faptul că Sport Club își încetează activitatea, lăsând în urmă multe datorii și niciun regret. Gruparea înființată în 2006, sub numele de FC Mesagerul, de către persoane apropiate fostului primar de Bacău, Romeo Stavarache, a fost o adevărată gaură neagră, „topind” milioane de euro, în special în perioada 2010-2013 în care a activat în C sub conducerea lui Liviu Goian.

Rămasă în urmă cu un an fără finanțare de la Consiliul Local, Sport Club a continuat să se înglodeze în datorii.

Vara trecută, clubul a trecut din administrarea lui Cristi Ciocoiu în cea a lui Cristian Postolache și, ulterior, a lui Sebastian Păuceanu, însă situația economică a continuat să rămână una deficitară din cauza restanțelor financiare pe care SC Bacău le avea la foști jucători sau la alte cluburi. De acum însă, și restanțele intră adânc în pământ. Odată cu îngroparea echipei.