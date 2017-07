Editorial E bine? E mai bine… de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Examenul de bacalaureat de anul acesta a ajuns la final, după rezolvarea contestaţiilor. La prima vedere, faţă de anii trecuţi, situaţia pare mai bună, când, la nivel naţional se înregistrau procente de 50-60 la sută, la promovabilitate. În 2017, statistica ne arată că s-a depăşit onorabil procentul de 70 la sută, Bacăul clasându-se pe locul I, pe ţară, cu 84,53, faţă de 80, 38, în 2016 şi 79,97, în 2015. Dacă ne uităm doar pe procente, creşterea este semnificativă, însă la o simplă operaţiune de scădere, observăm că peste 35.000 de elevi, la nivel național, nu au promovat examenul de bacalaureat, iar alte mii nu s-au înscris sau prezentat. Să fii pe locul I pe ţară este lăudabil, adăugând că am punctat şi la notele de 10, care au urcat la patru, după contestaţii, însă trebuie să fim lucizi, să nu aruncăm cu căciula în nori, la potenţialul judeţului, la numărul de profesori emeriţi, cu gr. I, cu titlul de doctor, la banii cheltuiţi şi dotarea tehnică, chiar şi acest procent trebuie serios analizat, pe fiecare colegiu, liceu, clasă şi chiar materii, deoarece sunt voci care afirmă că, anul acesta, subiectele au avut un grad de dificultate mai redus, membrii comisiilor de corectare ar fi fost mai indulgenţi, având în vedere dezastrele din anii trecuţi. Sunt doar opinii pasagere, de pe net, eu vreau să cred că nu se justifică, dar ele circulă, asta nu înseamnă că se ştirbeşte cu ceva meritul elevilor, responsabilitatea şi seriozitatea de care se observă că au dat dovadă majoritatea confortabilă a elevilor şi profesorilor. Sigur că toţi merită felicitări şi punem punct. Peste doar trei luni se deschide un nou an şcolar, după încă nouă luni alte mii de elevi intră în sălile de examen şi, evident, toată lumea, elevi, profesori, părinţi, aşteaptă noi confirmări, că învăţământul românesc s-a însănătoşit. 0 SHARES Share Tweet

