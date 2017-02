Social E bătrân, surdo-mut și nu-l vrea nimeni! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un bătrân din Glăvănești, care este surdo-mut și are un handicap de gradul II, a ajuns în 2015 într-un azil, dar acum riscă să fie dat afară de acolo. Se numește Vasile Băcăuanu și a fost dus la Centrul pentru persoane vârstnice Tutova, județul Vaslui, de sora lui, Georgeta Toma, care locuiește în Podu Turcului. Septuagenara e disperată deoarece fratele ei ar putea ajunge pe drumuri: „Începând din ianuarie 2017, casa de bătrâni a majorat costurile de întreținere la 1.390 lei, fratele meu având o pensie de 977 de lei care nu acoperă valoarea pe care a stabilit-o căminul”, arată Georgeta Toma. Bătrâna afirmă că directorul centrului a înștiințat Primăria Glăvănești încă din noiembrie 2016 cu privire la creșterea costurilor și a solicitat ca aceasta să participe la întreținerea asistatului, dar primăria nu a răspuns. „Eu sunt foarte bolnavă și am o indemnizațiie de 750 de lei din care jumătate se duce pe medicamente, neavând nicio posibilitate să-l ajut”, arată Georgeta Toma. O rudă a celor doi, Neculai Vrânceanu, confirmă că bătrânii sunt total neajutorați. Gheorghe Tilibașa: „Bugetul e foarte slab” Dinspre Glăvănești vin slabe speranțe pentru bătrânul ocrotit în Tutova. Primarul comunei, Gheorghe Tilibașa, arată că bugetul local e deja sugrumat de datorii: „Noi avem un proiect pe fonduri europene pe apă-canal, în valoare de 3,5 milioane de euro, pentru care datorăm o cofinanțare de 26 de miliarde de lei vechi, iar bugetul e foarte slab. Anul trecut am realizat 3 miliarde de lei vechi. Eu am vorbit cu sora lui și i-am spus că ar trebui să-l ajute și ea.” Șansele ca bătrânul surdo-mut să fie susținut în plata contribuției de către autorități sunt foarte mici. „Noi mai avem cazuri sociale, avem bătrâni nevoiași, doi copii cu handicap în centre pentru care suportăm o parte din costuri! După ce va veni bugetul de la județ vom discuta cazul în Consiliul Local. Încercăm, dacă ne vor da ceva bani vom vedea, dacă nu… e complicat.”

Gheorghe Tilibașa, primarul comunei Glavănești Returnat rudelor… Maricica Noacă, directorul Centrului pentru persoane vârstnice, arată că a contactat Primăria Tutova și speră ca bugetul pe 2017 să permită alocarea unor sume care să fie orientate spre sprijinirea bătrânilor cu probleme. În caz contrar, va fi nevoită să-l returneze pe Vasile Băcăuanu rudelor care l-au adus. „Eu aș vrea să nu plece nimeni din cămin, dar nu depinde de mine, declară ea. Când vine în control, Curtea de Conturi mă trage la răspundere și mă obligă să adun bănuții!” În căutarea unei soluții, am cerut sprijinul Danei Țîțaru, director adjunct al DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) Bacău. „Primul pas ar fi să ne trimită copii după contractul încheiat cu centrul din Tutova, actele medicale și dovada privind veniturile ca să putem verifica modul de aplicare a legislației în cadrul contractului. Pasul doi va fi să căutăm soluții la nivel local împreună cu Primăria Glăvănești, iar dacă nu vom găsi, să încercăm să rezolvăm problema în cadrul centrelor specializate din subordinea DGASPC.”

Dana Țîțaru, director adjunct al DGASPC Bacău 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Cum se dă o lovitură de stat Articolul următor Buhuși: Copiii până în 3 ani și gravidele NU AU VOIE să bea apă de la robinet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.