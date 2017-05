Serverul Spitalului Județean Bacău a fost ținta unui atac cibernetic, vinerea trecută, pe 5 mai, când persoane rămase necunoscute au reușit să cripteze informațiile aflate în memoria acestuia. Conform declarațiilor managerului SJU, Adrian Popa, au fost pierdute toate informațiile încarcate în ziua de 5 mai. „Am sesizat că nu este ceva în regulă cu serverul și am crezut, inițial, că este vorba despre o defecțiune. Pe urmă, specialiștii ne-au spus că este vorba despre un atac, datele de pe server au fost criptate și ni se cere o răscumpărare pentru a ne debloca informația”, a declarat managerul SJU Bacău pentru Deșteptarea.ro. Atacul a fost limitat doar la server, stațiile de lucru nefiind afectate. Pentru a recupera informațiile, operatorii de date au fost chemați de acasă pentru a reintroduce informațiile pe baza registrelor. Este vorba despre date ale pacienților, analize, medicamente. Managerul spitalului spune că sursa atacului nu a putut fi depistată, atacatorul ascunzăndu-și urmele prin proxy-uri din Franța, Rusia sau India. Serverul atacat a fost deconectat și înlocuit cu altul, pe care spitalul îl ținea în rezervă. Unitatea criptată a fost sigilată și va fi pusă la dispoziția anchetatorilor. Managerul SJU spune că în cererea de răscumpărare nu se precizează și suma necesară pentru a se realiza decriptarea datelor, ceea ce deosebește oarecum atacul de la începutul lunii de cel de zilele trecute care a afectat 150 de țări. Vineri, 12 mai, un atac informatic „la nivel global” și calificat ca „incident major” de către Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a blocat calculatoarele a numeroase spitale din această țară, un atac similar înregistrând și mari companii spaniole, printre care Telefonica. Acest virus criptează datele existente pe un computer, cu scopul de a cere proprietarului o răscumpărare în schimbul unei chei de deblocare. Virusul, numit WannaCry, a fost realizat pentru a exploata o vulnerabilitate a sistemelor de operare care era folosită de Agenția Națională de Securitate (NSA) a SUA pentru a accesa de la distanță computerele din întreaga lume. Exploit-ul folosit, „Eternal Blue”, a fost dezvăluit in cazul Shadowbrokers din 14 aprilie. Odată ajunși în sistem, atacatorii instalează un rootkit, care le permite să descarce programul pentru a cripta datele. Malware-ul criptează fișierele și, ulterior, este afișat un mesaj în care se solicită o răscumpărare care crește în timp. „Acest virus de răscumpărare se poate răspândi fără să se deschidă un email sau să se acceseze o legătură. Contrar virușilor obișnuiți, acesta se răspândește direct de la calculator la calculator prin servere locale, mai degrabă decât prin email”, a precizat Lance Cottrell, director științific al grupului tehnologic american Ntrepid. „Dacă NSA ar fi discutat în privat despre această falie utilizată pentru atacarea spitalelor când a ‘descoperit-o’ mai degrabă decât atunci când le-a fost furată, acest atac ar fi putut fi evitat”, și-a exprimat regretul pe Twitter Edward Snowden, fostul consultant NSA, care dezvăluise amploarea supravegherii acestei agenții în 2013. Utilizatorii de computere și servere trebuie să-și actualizeze în cel mai scurt timp posibil sistemul de operare Windows pentru a fi protejați de amenințarea cibernetică ransomware WannaCryptor, care a afectat, de curând, mai multe instituții și organizații din mai multe țări, atrag atenția specialiștii Bitdefender, într-un comunicat de presă. 62 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.