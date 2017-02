Al treilea eșec la rând pentru voleibalistele Științei Bacău. Al treilea și cel mai suprinzător. Dacă înfrângerea de la Târgoviște și cea de acasă, contra CSM-ului București își găsesc acoperire în valoarea adversarilor, eșecul de vineri, suferit în trei seturi pe terenul Unicului Piatra Neamț a venit ca un duș rece. Studentele au fost de nerecunoscut, lăsând impresia că au făcut deplasarea la Piatra Neamț doar pentru a avea de unde să se întoarcă. În aceste condiții, șansele de a ține piept campioanei Alba Blaj, în partida programată la finele acestei săptămâni, în Bacău, sunt la cote minime. Sau te pomenești că orgoliul băcăuancelor, absent în jocul de la Piatra, va face ca Știința să redevină sâmbătă echipa care până de curând facea furori în campionat și Cupă? Știința: Zburova, Rogojinaru 13 puncte, Cazacu 6, Faleș 5, Otasevic 11, Perovic 3, Albu- libero. Au mai jucat: Miclea 4, I. Radu 7, Bălțatu, Sipic 1, Manu- libero. Celelalte rezultate ale etapei a 18-a: CSM București- Medicina Târgu-Mureș 3-0, CSM Lugoj- CSM Pitești 3-1, Dinamo București- SCM U Craiova 3-1, Alba Blaj- Penicilina Iași 3-0, CSM Târgoviște- CSU Galați 3-0. Clasament 1. Volei Alba Blaj 18 17 1 53-6 51p.

2. CSM Târgoviște 18 15 3 47-14 44p.

3. CSM București 18 15 3 48-18 44p.

4. Știința Bacău 18 12 6 41-21 38p.

5. Dinamo București 18 12 6 39-24 35p.

6. Unic P. Neamț 18 8 10 31-32 26p.

7. CSM Lugoj 18 8 10 28-37 23p.

8. Penicilina Iași 18 7 11 26-35 21p.

9. Medicina Tg. Ms. 18 7 11 23-35 20p.

10. SCM Pitești 18 5 13 23-35 20p.

11. CSU Galați 18 1 17 8-52 5p.

12. SCM U Craiova 18 1 17 9-53 3p. Programul etapei viitoare (25 februarie): CSU Galați- CSM Bucuresti, Medicina- Unic, Știința- Alba Blaj (ora 17.00), Penicilina- CSM Lugoj, SCM Pitești- SCM U Craiova. 27 februarie, ora 18.00, Digi: CSM Târgoviște- Dinamo. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.