Vara s-a încheiat, vacanta a devenit istorie. Toamna s-a instalat si odata cu ea activitatile specifice ei au devenit prioritare. Culegerea recoltelor, pregatirea gradinii pentru iarna, activitatile gospodaresti. Lista este lunga si creeaza îngrijorare celor cu dureri de spate. Oare cum vor putea face fata, mai ales daca nu pot amâna sau renunta la aceste obligatii.

Ce este de facut, în afara de a chema un prieten?

Exista masuri de preventie si de readaptare pentru a ocoli un episod dureros neplacut. În primul rând trebuie sa evaluam momentul în care ne aflam fata de ultimul puseu dureros lombar. Daca suntem în plin puseu sau imediat dupa iesirea din el, mai bine chemam un prieten. În situatia unei dureri cronice usoare, surde, suportabile, sau fara durere la o distanta de câteva luni de un episod acut, – în toate aceste situatii trebuie sa ne adaptam activitatile, sa gândim un plan de derulare al acestora pe o perioada de câteva zile.

Activitatea va fi intrerupta de pauze periodice de 10-15 minute, la interval de 40-45 minute, sau imediat in cazul aparitiei unei dureri sau disconfort.

Ne vom alege ustensile si echipamente usoare, facil de manevrat, cum ar fi: galeti, cosuri usoare, mopuri si maturi cu mâner lung, raclete de geam cu mâner telescopic, aspirator usor, pe roti, cu tub lung, telescopic si cordon lung, sau utilizarea unui prelungitor. In acest mod vom evita aplecarea repetata pentru a schimba priza.

Ne vom asigura ca avem la indemâna o scarita usoara. Ar fi bine sa aveti un cos sau o masuta pe roti pe care sa depozitati toate cârpele si detergenti necesari, pentru a evita deplasarile si aplecarile repetate pentru a le muta in locul necesar. Nu in ultimul rând asigurati-va ca aveti o imbracaminte lejera, comoda, incaltaminte cu talpa elastica, bine fixata pe picior; papucii nu sunt o alegere perfecta, existând pericolul de a va impiedica, iar in miscarea reflexa de redresare veti agresa coloana vertebrala.

Orice persoana care are o suferinta vertebrala lombara trebuie sa isi reconsidere miscarile, gesturile din activitatile zilnice, pentru a preintâmpina o noua criza. In acest sens trebuie acordata o atentie sporita pozitiei adoptate in ortostatism, miscare, aplecare, ridicare de greutati, intindere dupa obiecte de pe rafturi inalte, miscarile de du-te -vino si rotatii când manipulam aspiratorul, matura sau mopul.

Pozitia ortostatica, in picioare, trebuie sa fie adoptata cu picioarele departate la nivelul umerilor. Atentie, daca mobila de bucatarie nu are picioruse de sprijin, tendinta persoanelor este de a sta in pozitie de balerina, cu vârfurile mult in afara. Acest lucru va accentua scobitura lombara, lordoza, cu presiune asupra articulatiilor intervertebrale si, pe cale de consecinta, aparitia durerii. Ideal este sa sprijinim alternativ câte un picior pe o mica treapta adaptata dintr-o cratita intoarsa, teanc de carti, scarita sau deschiderea usii de la masca chiuvetei si sprijinirea piciorului in interior in dulap.

Ridicarea oricarei greutati se face cu doua mâini, ajutându-ne de acestea si de membrele inferioare, indoind mereu genunchii. Miscarea de ridicare NU trebuie facuta cu genunchii intinsi, inclusiv când scoatem sacosile din portbagaj. Nu uitati sa departati picioarele la nivelul umerilor.

Daca trebuie sa va intindeti spre o polita inalta, daca nu aveti o scarita in apropiere, ridicati-va doar pe vârfuri, fara sa intindeti coloana vertebrala.

Pentru manipularea maturii sau mopului – obligatoriu cu mâner lung-, stati cu spatele drept, contractati musculatura abdominala, tineti ustensila aproape de corp pentru a evita miscarea de intindere, controlati miscarile de rasucire, aplecati-va doar din genunchi, nu din coloana.

In cazul aspiratorului, pastrati pozitia dreapta, incordati muschii abdomenului, asezati un picior in fata, genunchii usor indoiti si lasati greutatea corpului pe ei la miscarea de impingere in fata. Pentru a preintâmpina miscarea de dute -vino, fata-spate, destul de solicitanta pentru spate, puteti parcurge lungimea covorului doar prin miscare in fata, la capatul lui va intoarceti si aspirati din sens contrar.

Pentru spalatul geamurilor folositi racleta cu mâner telescopic sau o scarita. Evitati miscarile de intindere.

Incarcarea sau descarcarea masinii de spalat trebuie facuta cu economie de miscare, prin plasarea cosului la un nivel optim pentru a evita miscarile repetate de aplecare. Daca incarcarea se face pe sus, asezati cosul pe un suport la nivelul masinii, iar daca hubloul este frontal, puneti cosul jos, iar dumneavoastra va aplecati prin genoflexiune, apoi va ridicati cu spatele drept. La intinsul rufelor, adaptati inaltimea sârmelor la inaltimea dumneavoastra, sau folositi umerase. Va folositi doar de brate si ridicarea pe vârful picioarelor, evitati miscarile de intindere lombara.

Daca aveti o suferinta cervicala asociata, spondiloza, discopatie, evitati pozitia monotona de extensie, capul dat pe spate. Pe lânga durere cervicala, ar putea sa apara ameteala, dezechilibrare si suprasolicitarea coloanei lombare in miscarea de redresare.

Nu uitati, evitati pozitiile si miscarile monotone, faceti pauze repetate.

Daca tineti cont de toate aceste sfaturi, aveti sanse de a va bucura de o primavara frumoasa, cu vitalitate si sanatate.

Daca durerile de spate vor reveni, nu amânati prezentarea la medic, nu intrati în iarna cu o suferinta trenanta. La cabinetul PhisyoKinesis Recuperare Medicala din Bacau, va ofera ajutor profesionist, competent. Dotarile de exceptie ale cabinetului, unice în zona, dublate de profesionalismul echipei ofera evaluare, diagnostic corect si tratament eficient.

Dr. Iulia Belc

Medic primar Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie