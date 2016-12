La data de 11 decembrie a.c., în jurul orei 07.00, poliţiştii au fost sesizați despre faptul că pe strada Constantin Ene, din Bacău, a avut loc un eveniment rutier, cu pagube materiale. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că un tânăr de 17 ani, din județul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Ene, pe direcția strada Carpați spre strada Gării, a pierdut controlul direcției de mers și a acroșat gardul de beton al unei societăți din apropiere. După comiterea accidentului, conducătorul autoturismului a fugit, iar la scurt timp, polițiștii l-au depistat și condus la sediul unității de poliție. În fapt, polițiștii au stabilit din investigații că, în cursul serii precedente tânărul a consumat băuturi alcoolice împreună cu doi prieteni, după care ar fi sustras autoturismul în cauză de pe strada Bucegi, acesta aparținându-i unui bărbat de 67 ani, din Bacău. Tânărul de 17 ani a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Județean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. 9 SHARES Share Tweet

