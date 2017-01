Știința e mare și în 2017! O demonstrează victoria cu 3-1 (22, -24, 7, 19) obținută miercuri seara, contra celor de la CSM Târgoviște în prima manșă din semifinala Cupei României. Beneficiind de un serviciu necruțător și de un block de granit, echipa lui Florin Grapă a dat spectacol, revenind de la 13-18 în primul set câștigat la 22 și de la 12-16 în ultimul pe care și l-a adjudecat la 19. Cel mai spectaculos parțial a fost al treilea, `n care gazdele (care au avut în Otasevic MVP-ul meciului) s-au impus cu un neverosimil 25-7! „Am făcut un joc bun, dar asta nu înseamnă că suntem deja calificați. Târgoviște a adus-o și pe Klisura, care nu este o jucătoare oarecare și care va evolua în manșă retur”, a declarat Grapă, care are nevoie de două seturi (sau, în cazul unei înfrângeri cu 3-0 ori 3-1, de câștigarea setului de aur) în returul de la Târgoviște, de pe 1 februarie pentru a accede în finală. Până atunci, studentele reiau campionatul cu o deplasare sâmbătă pe terenul Medicinei Târgu-Mureș: „Nu ne va fi ușor la Târgu-Mureș. Ne vom confrunta cu o echipă bună și cu o sală incomodă. Sper ca fetele să nu savureze prea mult victoria din Cupă”, a spus antrenorul Științei, care a mizat miercuri pe garnitura: Zburova 1 punct (Bălțatu 5, Filipaș 1), Rogojinaru 10 (I. Radu 3), Cazacu 12, Otasevic 15, Faleș 9, Perovic 11 (Miclea 2), Albu-libero. Celelalte jocuri din runda a 14-a (21 ianuarie): Dinamo- Alba Blaj (ora 17.00, Digi), Unic- CSM Lugoj, CSM București- SCM U Craiova, CSM Târgoviște- SCM Pitești, CSU Galați- Penicilina. Clasament 1. Volei Alba Blaj 13 12 1 38-6 36p.

2. Știința Bacău 13 10 3 32-12 31p.

3. CSM Târgoviște 13 10 3 32-12 30p.

4. CSM București 13 10 3 33-15 29p.

5. Dinamo București 13 9 4 30-17 26p.

6. CSM Lugoj 13 6 7 21-26 17p.

7. Medicina Tg. Ms. 12 5 7 17-23 14p.

8. Unic P. Neamț 13 4 9 19-28 14p.

9. SCM Pitești 13 5 8 16-28 14p.

10. Penicilina Iași 12 4 8 16-24 13p.

11. CSU Galați 13 1 12 6-37 4p.

12. SCM U Craiova 13 1 12 6-38 3p.

