Seară eveniment la Galeriile ALFA din Bacău. Protagonişti au fost artistul plastic Dumitru Macovei (MAC) şi veteranul blues-ului românesc Vali „SirBlues" Răcilă, „struniţi" inteligent şi cu umor de poetul Val Mănescu, sub egida şi în organizarea de excepţie a Secţiei de Artă (şef secţie Dionis Puşcuţă) a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu", director Mariana Popa. Gândită şi preparată încă din toamna anului trecut, expoziţia personală a unuia dintre cei mai importanţi pictori ai Bacăului a reunit la Galeriile ALFA un public cunoscător şi iubitor al artelor plastice, dominat de membri ai Filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici, colegi şi prieteni ai celui care a expus cele mai reprezentative lucrări din creaţia ultimilor ani, în majoritate rezultat al documentării în taberele de creaţie de la Tescani, Sighişoara, Moineşti et., cât şi lucrări de atelier, de o mare profunzime şi forţă imaginativă, portrete, autoportrete, care te întîmpină încă de la intrare, dar şi lucrări de mari dimensiuni, în care peisajul este dominant. Organizatorii au făcut o alegere inspirată, încredinţându-i poetului Val Mănescu rolul de prezentator şi critic de artă în acelaşi timp, „discursul" lui fiind completat excelent şi sugestiv de muzicianul Vali Răcilă, care, am observat, şi-a ales repertoriul, după curgerea artei lui Dumitru Macovei pe simeze, culori tari, puternice – tonuri şi semitonuri grave, culor vii din poveştile de iarnă sau primăvară – note şi melodii compuse parcă în faţa tablourilor lui MAC, într-o comuniune pe care doar marii artişti o pot înţelege. „Vă invit să vedeţi în această impresionantă expoziţie (peste 80 de opere) cum echilibrul şi armonia tablourilor lui Dumitru Macovei transmit o energie pozitivă, aidoma luminii de primăvară care face ca mugurii să explodeze. Poezia nu poate ascunde filozofia proprie a creaţiei, care are la bază captarea luminii şi dezvăluirea culorilor din care se alcătuiesc lucrurile şi fiinţele, iar el are, nu se ştie de unde, vrăjitoria de a scoate lumina la iveală", a spus Val Mănescu publicului vrăjit de ceea ce vede şi aude. Şi au avut ce vedea şi auzi mai bine de două ore la cel mai interesant, nou şi sugestiv eveniment artistic din acest an, completat de lansarea catalogului de artă „Dumitru Macovei", conceput grafic de Dionis Puşcuţă, fotografiile fiind realizate de Crisitan Macovei, tipărit la Grafit Invest, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean. Expoziţia va fi deschisă publicului până pe 9 martie.

