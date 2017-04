Economie Duminică, două extrageri în Loteria bonurilor fiscale de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 16 aprilie, vor avea loc două extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale. Prima extragere, ocazională, este cea organizată cu prilejul sărbătorilor pascale, la care participă bonurile fiscale emise în perioada 23 ianuarie – 31 martie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Tot duminică, 16 aprilie, este programată și extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise între 1 și 31 martie 2017, a patra extragere lunară din acest an, iar fondul de premiere este tot de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată, la fiecare extragere, o a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri câștigătoare. Potrivit legislației în vigoare, plafonul anual de premii pentru Loterie este stabilit anual prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice, iar extragerile au loc în prima duminică de după data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care are loc extragerea. A doua extragere ocazională se organizează pe 24 decembrie, pentru bonurile emise în intervalul calendaristic 1 aprilie – 8 decembrie 2017. Fondul de premiere alocat extragerilor ocazionale se stabilește prin ordin al ministrului Finanțelor Publice cu cel puțin 15 zile înainte de data extragerii. 0 SHARES Share Tweet

