Contrasens Dublul standard al Americii? de Razvan Bibire În plină polemică pe tema acuzațiilor că Rusia ar fi interferat cu alegerile din SUA prin intermediul hackerilor, profesorul Marc Trachtenberg de la Universitatea California se întreabă în Foreign Policy dacă nu cumva America practică un dublu standard. Profesor de științe politice, Marc Trachtenberg spune că da, rușii au tupeu să încerce să intercepteze comunicațiile private ale liderilor americani sau să influențeze alegerile, dar se întreabă dacă nu cumva e vorba de un dublu standard din moment ce și americanii interceptează comunicațiile private ale cetățenilor din lumea întreagă. După ce trece în revistă o întreagă listă a succeselor serviciilor de spionaj americane, de la interceptarea comunicațiilor membrilor Biroului Politic al PCUS, ale liderilor politici din Asia și Orientul Mijlociu până la comunicațiile membrilor Guvernului RFG, Trachtenberg trece la partea cea mai importantă: „Din 1945, America a intervenit în afacerile politice interne ale altor țări. Atitudinea noastră de bază a fost că alegerile libere sunt ceva extraordinar – atâta timp cât acestea produc rezultate pe placul guvernului SUA". El dă ca exemplu cazul ambasadorului SUA la Paris care l-a somat pe premierul francez în 1947 să nu accepte comuniști în guvern, altfel Franța va suporta consecințe. „Administrația Eisenhower, de exemplu, s-a exprimat clar ce dorește să voteze poporul german la alegerile din 1953; acea intervenție, potrivit cercetătorilor germani care au studiat îndeaproape această problemă, a avut ca rezultat o victorie răsunătoare pentru guvernul conservator Konrad Adenauer. Un deceniu mai târziu, guvernul SUA a jucat un rol de frunte în eliminarea sa de la Putere". Dar cel mai elocvent exemplu este cel al implicării SUA în politica ucraineană prin intermediul Victoriei Nuland. Partea cea mai interesantă este că, după ce s-a publicat interceptarea convorbirii dintre Nuland și ambasadorul SUA la Kiev, Geoffrey Pyatt, nu s-a luat nici o măsură din partea americană, ci vinovați au fost găsiți rușii care au îndrăznit să intercepteze convorbirile telefonice. Marc Trachtenberg spune că un dublu standard de acest fel este, din punct de vedere moral, respingător și contraproductiv politic: „Având în vedere modul în care ne comportăm, nu trebuie să ne supăram prea tare dacă și alte țări se comportă în același mod".

