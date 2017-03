Social Dublă sărbătoare în familia artileriştilor antiaerieni de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – în prima zi a lunii martie, Batalionul 635 Apărare Antiaeriană “Precista” a aniversat 22 de ani de la înfiinţarea unităţii, marcând totodată sosirea primăverii – Divizionul 635 Artilerie Antiaeriană, s-a înfiinţat ca un nucleu la 1 martie 1995, fiind format doar din cadre militare Artileriştii antiaerieni au sărbătorit 22 de ani de tradiţie militară şi de experienţe inedite. În tot acest timp au trăit şi bune şi rele, însă, timpul le-a rezolvat pe toate. De la începuturi, prima organizare a unităţii cu un număr mai mare de funcţii a avut loc în octombrie 2002, unitatea subordonată Brigăzii 63 Tancuri, fiind încadrată la un nivel superior, aproximativ două treimi din subunităţi având cadre militare, militari în termen şi militari angajaţi cu contract în efectiv. În septembrie 2004, unitatea a participat pentru prima dată la trageri de luptă în poligonul de trageri antiaeriene Capu Midia, obţinând calificativ foarte bun, în condiţiile în care, pentru multe cadre şi militari angajaţi, era prima tragere reală cu tunurile antiaeriene de calibru 2×30 mm. “Astfel de rezultate s-au succedat şi în perioada 2005 – 2016, nota finală obţinută la sfârşitul tragerilor crescând de la an la an, ajungând ca în anul 2016, tragerile din poligon să fie apreciate cu nota 10”, declară mr. Cătălin Pintilie, ofiţerul cu relaţiile publice la UM 01608 Din ce în ce mai mulţi De la an la an, unitatea militară a trecut prin mai multe transformări. Următoarea organizare a unităţii cu un număr mai mare de funcţii, a avut loc în iunie 2005, ocazie cu care batalionul a fost subordonat Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt” din Iaşi. Cu această ocazie au fost încadrate peste 80 la sută din subunităţile unităţii, majoritatea cu militari angajaţi pe bază de contract, şi a început pregătirea cadrelor militare şi a militarilor pe bază de contract pentru îndeplinirea misiunilor specifice ale unităţii. La 1 aprilie 2006, Divizionul 635 Artilerie Antiaeriană se transformă în Batalionul 635 Artilerie Antiaeriană. Începând din luna aprilie 2008, unitatea s-a reorganizat, crescând numărul funcţiilor şi ajungându-se la trei baterii de artilerie antiaeriană, o baterie de rachete antiaeriene, o baterie logistică şi una de stat major. Tot la această dată îşi schimbă denumirea în Batalionului 635 Apărare Antiaeriană. La începutul anului 2010, pe 11 ianuarie, Batalionul 635 Apărare Antiaeriană primeşte denumirea onorifică “Precista”. În acelaşi an, pe data de 25 octombrie, Batalionul 635 Apărare Antiaeriană “Precista” primeşte Drapelul de Luptă. Un singur crez Încă de la înfiinţarea unităţii, militarii din cadrul batalionului au fost alături de populaţia din judeţ, intervenind în mai multe rânduri la înlăturarea efectelor inundaţiilor şi zăpezilor abundente. De la comandantul unităţii până la ultimul servant, militarii din Batalionului 635 Apărare Antiaeriană “Precista” se ghidează după următorul crez: “Tunul antiaerian nu trebuie să înceteze a trage decât atunci când inima ultimului servant va fi încetat să mai bată”. 1 of 7 2 SHARES Share Tweet

