Educatie Drumul tău în viață începe aici. Veniți cu încredere la Universitatea „George Bacovia" din Bacău! de Roxana Neagu „Îi aștept pe toți cei care cunosc, dar și pe cei care nu cunosc instituția noastră, să aibă încredere în Universitatea «George Bacovia», care are deja o istorie, un trecut, un prezent și un viitor. Întotdeauna, în centrul acestei instituții a stat studentul.

De aceea, viitorilor noștri studenți, pe care îi așteptăm cu drag, interes și prietenie în amfiteatrele Universității «George Bacovia», le transmit că anii petrecuţi pe băncile amfiteatrelor noastre îşi vor pune amprenta asupra personalităţii lor şi le vor da posibilitatea, prin cunoştinţele dobândite, să profeseze o activitate în domeniul economic, juridic sau administrativ.

Ne bucurăm că absolvenţii instituției noastre, ajunși între timp oameni de afaceri, profesori, economişti, jurişti, funcţionari publici, indiferent că sunt în ţară sau peste hotare, declară cu mândrie că sunt absolvenţi ai Universităţii «George Bacovia» şi că sunt mulţumiţi de alegerea făcută. Ca să evoluăm ca oameni, dar şi ca societate, trebuie să cunoaştem nu doar mai mult, ci să cunoaştem bine şi să administrăm bine ceea ce cunoaştem! De aceea, învăţarea trebuie să fie continuă, pe tot parcursul vieţii. Dacă acum 50 de ani învăţatul se termina la absolvirea facultăţii, astăzi, învăţatul abia atunci începe! Aşadar, vă invităm, dragi absolvenți de clasa a XII-a, viitori studenți, să parcurgem împreună această «aventură» în cunoaştere şi să ne bucurăm tot împreună de rezultatele ei!”

Prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universităţii „George Bacovia” din Bacău Universitatea „George Bacovia” şi-a făcut apariţia în viaţa social-culturală a Bacăului acum 25 de ani. Este o universitate particulară, care îşi desfăşoară activitatea într-o clădire frumoasă, modernă, cu dotări de ultimă generaţie, toate fiind făcute prin efortul financiar al generaţiilor de studenţi care i-au trecut pragul, sub conducerea managementului instituției de învățământ superior. Dacă la început corpul profesoral era asigurat în marea majoritate de un grup de profesori de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, astăzi, la un sfert de secol, aici predau cadre didactice proprii, tinere, capabile să pună la dispoziţia studenţilor cunoştinţele necesare pentru o pregătire superioară temeinică, în domeniile economic şi juridic prin programele de licenţă şi master. Eforturile comunităţii academice pentru promovarea valorilor învăţământului superior şi a cunoaşterii ştiinţifice prin utilizarea celor mai moderne metodologii şi construirea unei infrastructuri în conformitate cu cele mai înalte standarde, precum şi rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică au fost recunoscute şi la nivel local, şi la nivel naţional. Această recunoaştere a fost consfinţită prin Legea 237/ 2002. În toți aceşti 25 de ani, Universitatea „George Bacovia” a devenit un pol de interes pentru zona de centru a Moldovei, având studenţi şi din judeţele limitrofe: Neamţ, Vaslui, Vrancea, iar pentru programele de master chiar şi din Iaşi şi Suceava. În prezent, conform Hotărârii de Guvern nr. 140/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/04.04.2017, în structura Universităţii „George Bacovia” din Bacău funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, care are în componenţa ei programe de studii universitare de licenţă acreditate şi autorizate după cum urmează: Management, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Drept. De asemenea, conform Hotărârii de Guvern nr. 117/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 218/30.03.2017, în structura Universităţii „George Bacovia” din Bacău funcţionează programele de studii universitare de master acreditate, după cum urmează: Management financiar contabil, Diagnostic financiar şi auditul firmei, Managementul instituţiilor din administraţia publică, Managementul afacerilor, Management-marketing, Marketing în afaceri. Începând cu anul universitar 2017-2018, Universitatea „George Bacovia” din Bacău organizează și o sesiune de admitere pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul instituţiilor de educaţie”. Dotarea Universității „George Bacovia”

– șase amfiteatre, în unul dintre acestea funcționează si Clubul studenților

– 15 săli de curs, în care există și un simulator de sală de judecată, sală de lectură, centru de consiliere, laborator de criminalistică

– laborator de management

– laborator de comerț, turism, servicii

– laborator de contabilitate și informatică de gestiune

– laborator Finanțe și Bănci

– bibliotecă

