Sâmbătă, Magicianul Poveştilor – Marian Râlea – vă aşteaptă în parcul CANCICOV, fix la ora 17.00! Băcăuanii sunt invitați sâmbătă, 5 august, în Parcul Cancicov, unde va fi pusă în scenă Povestea lui Făt-Frumos. Poate că în parc, printre arbori, se ascunde chiar Muma Pădurii iar Genarul nu are casa prea departe. Magicianul Poveştilor şi întreg alaiul său de actori vor fi în Parcul CANCICOV începând cu ora 17.00. Vă aşteptăm şi pe voi, dragi copii! Veţi fi cu toţii Feţii Frumoşi şi Ilenele Cosânzene din Poveştile Românilor. Veți cunoaște eroii mitologiei și poveștilor populare românești și veți lua parte la jocuri de creativitate, memorie, atenție, dezvoltarea cunoștințelor și a puterii de concentrare. Aceasta frumoasă Aventură este rezultatul parteneriatului între Municipiul Bacău și Fundaţia Abracadabra, cu susţinerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

