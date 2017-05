Drama unei familii ramasa pe drumuri

– oamenii n-au mai avut bani sa plateasca chiria si au ajuns in strada – cel mai mic dintre copii are doar 2 luni



Gabriela Ciovor (34 ani) si Mihai Michiu (33 ani) au ramas pe drumuri cu cei patru copii pe care-i au. Sunt impreuna de 12 ani, dar recunosc ca viata lor a fost mereu grea, cu multe lipsuri. Pâna de curând, barbatul a muncit la o spalatorie auto, dar cum nu si-a incasat salariul la timp nici chiria camerei modeste, din cartierul Izvoare, in care locuiau n-au mai avut cu ce sa o achite si au fost dati afara. Au plecat doar cu hainele de pe ei si câteva lucruri.

Pentru ca nu aveau unde sa doarma s-au adapostit intr-o casa parasita, dar proprietarul i-a gasit acolo si i-a alungat. De câteva zile dorm intr-o alta spalatorie de masini, unde Mihai lucreaza de putin timp. Familia care l-a angajat nu a putut ramâne indiferenta la drama pe care o traiesc si le-a permis sa ramâna acolo ca sa nu fie nevoiti sa doarma sub cerul liber.

Le-a fost mila mai ales de cei patru copilasi care nu au parte de copilarie. Care nu stiu ce inseamna acasa, care se bucura si de un biscuite primit de pomana si care nu cer nimic. Sunt multumiti sa aiba macar ce mânca, pentru ca sunt zile in care nu au nici bani de o pâine. Lorena, de 11 ani, este ca o a doua mama pentru fratii ei de 9 ani, 2 ani si nu in ultimul rând pentru mezinul de doar doua luni. Când vine seara se strâng cu totii pe doua saltele, dar gândul adultilor este tot la ziua ce urmeaza. Stiu ca nici aici nu mai pot ramâne si se gândesc cu groaza la ce-i asteapta.

„Nu stim ce o sa facem, unde o sa mergem. Speram sa ne ajute cineva”, spunea Gabriela. In urma cu zece ani au depus un dosar pentru a obtine o locuinta sociala de la primarie, iar Mihai isi pune sperante in autoritati.

„M-am dus la primarie si m-am interesat. Mi-au dat bonuri, dar nu stim daca o sa primim. Poate ne ajuta cineva sa ni se dea o locuinta sociala. Avem patru copii si vrem sa poata sta linistiti acasa, nu in conditiile astea”, se plângea barbatul. Chiar daca le este greu, nu se gândesc nicio clipa sa renunte la copii. Sunt imbracati curat si invatati sa accepte situatia in care sunt. Fratii cei mari nu au mers la scoala, pentru ca s-au tot mutat dintr-un cartier in altul, dar sunt constienti ca fara carte viitorul lor poate fi la fel de trist ca al parintilor.

Prima mâna le-a fost intinsa de familia pentru care Mihai lucreaza acum, insa au nevoie de mult mai mult. „Le-am cautat o locuinta, sunt dispus sa le platesc chiria pe prima luna, dar nici eu nu pot sa-i ajut prea mult material. Sunt insa convinsa ca in tara sunt oameni cu suflet bun care ii pot ajuta”, spunea Nicoleta Florea, sefa barbatului. Asadar, cei care doresc sa-i ajute o pot face macar pentru cei patru copii care merita o soarta mai buna.