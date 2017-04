Top Story Dragoș Luchian s-a înscris în cursa pentru șefia PNL Bacău de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cursa pentru șefia organizației municipale a PNL Bacău s-a înscris un nou candidat. Este vorba despre Dragoș Luchian, fost viceprimar, fost senator, care a renunțat să mai candideze pentru Parlament din cauza rezultatelor slabe obținute la alegerile locale din iunie 2016. Luna trecută, Parlamentul a adoptat o lege inițiată de fostul senator, pentru scutirea de la plata întreținerii la asociațiile de locatari a copiilor sub 3 ani. După aproape jumătate de an în care a fost simplu membru de partid, Dragoș Luchian vrea să revină în fruntea liberalilor. “Candidez pentru ca PNL să devină un partid mare, demn de numele și istoria lui. Candidez pentru toți care se simt și sunt liberali, pentru cei vechi, dar și pentru cei care au devenit recent membri ai PNL Bacău. Candidez pentru un autentic partid de opoziție. Candidez pentru o formațiune politică deshisă tinerilor, antreprenorilor, celor care au initiative, idei, motivații, pentru a dezvolta comunitatea în care trăim (…) Candidez pentru ca PNL să devină un adevărat pol al «dreptei» românești, în jurul căruia să se adune toate forțele care acum își risipesc energiile în dispute mărunte, pulverizatoare”, spune Dragoș Luchian în motivația sa. Până acum și-au mai depus candidaturile la alegerile interne ale PNL Adrian Miclăuș și Mircea Fechet, actuali consilieri locali, Viorel Cojocaru, șef de zonă, precum și alți doi membri de partid fără funcții: Eusebiu Cucu și Dan Berdilă. Alegerile de la municipala PNL vor avea loc, probabil, pe 18 aprilie, iar cele de la organizația județeană, probabil pe 29 sau 30 aprilie. Candidaturile se pot depune cu maxim cinci zile înainte de alegeri 5 SHARES Share Tweet

