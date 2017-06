Dragoș Luchian, președintele organizației municipale a PNL Bacău, comentează pentru Deșteptarea.ro evenimentele importante ale momentului. Cum se vede de la Bacau alegerea lui Ludovic Orban la conducerea PNL? Se vede ca o cursă de anduranță care a început bine și are toate șansele să sfârșească foarte bine. E într-adevăr o cursă grea care implică atât forță, cât și abilitate. Alegerea lui Ludovic Orban ca președinte PNL e finalul unei etape dificile din existența partidului. Una care, încep din ce în ce mai mult să cred, a fost necesară pentru revigorarea noastră ca formațiune politică, dar și pentru sfârșitul unor iluzii. A unor suficiențe de genul ”avem istorie și tradiție, avem voturile în traistă”. Ori realitatea vieții socio-politice se schimbă foarte rapid. Atât de repede încât, după cum vedem, ne culcăm cu imaginea unei insule ca Marea Britanie pe harta Uniunii și ne trezim că vestul Europei se oprește la Canalul Mânecii. Deci lucrurile se pot schimba rapid și în democrații consolidate, darmite în situații ca ale noastre. O formațiune politică puternică trebuie să ia decizii pragmatic, rapide, clare. Contextul intern este unul care cere aceste lucruri. Ori eu cred că Ludovic Orban este o persoană foarte ancorată în momentul de față în ceea ce am putea numi realitatea politică. PNL Bacau a avut mandat sa-l voteze pe Orban. Care au fost argumentele acestei alegeri? Argumentele țin de ceea ce ziceam mai sus: realism politic, fidelitate politică, principii clare. Strategia lui Ludovic Orban, comparativ cu cea a lui Cristian Bușoi și Viorel Cataramă, a reușit să îmbine idealismul unor noi începuturi cu realismul. Ca exemplu programul domnului Cataramă, centrat pe reforme economice vaste, pe privatizarea sistemului de educație, a celui de sănătate e mai mult decât interersant, dar lucrurile trebuiesc făcute în anumiți pași. A cotat, desigur, și faptul că noul lider PNL a fost un oponent deschis și tocmai de aceea onest în felul său, față de politica PSD, față de tot ceea ce înseamnă nu valorile profunde ale social-democrației care au o tradiție de în toată Europa, ci față de pseudo-social-democrația aceasta tip FSN-PDSR-PSD, care nu-i decât o impostură, o chestie goală, gălăgioasă care trăiește din teama, sărăcia, și după caz, din nostalgia românilor. Vedeți dumneavoastră nu poți găsi un lider ideal. Dar trebuie să votezi pentru unul care e cel mai aproape de idealurile tale, de momentul la care te raportezi în present și de ziua de mâine, așa cum ne apare din persectiva unor elemente analitice. Care e starea de spirit in PNL Bacau? Cum merge constructia organizatiei locale? Eu zic, deja, că e vorba de o altă organizație. Una care, greu, dar a început deja să se regăsească. Să aibă acele elemente care te pot face să mergi cu plăcere la muncă, la partid. Nu mai are sens să reiau istoria ultimilor 2-3 ani. Important e că societatea are în PNL Bacău în momentul e față un partener. Unul care reînvață să respecte opinia, valoarea. Cum vede PNL Bacau conflictul de la Compania Regionala de Apa? În primul rând mi se pare de prost gust să ameninți niște lideri de sindicat cu plângeri penale. În același timp în care, ca primar, le plângi de milă angajaților care stau în apă până la genunchi. Trebuie găsită o soluție diplomatică, nu una de tipul celor din anii 50 ai secolului trecut. Din câte știu există și un director general relativ recent numit al CRAB. Ce face acel director? Nu știe dacă în societate sunt persoane care raportează sporuri de 200 la sută pentru ore suplimentare. E ciudat să ai puterea, dar să te plângi că te șantajează niște lideri sindicali. Ciudat. Societatea trebuie să funcționeze pe principii de eficiență și productivitate. Nu înțeleg cum de o companie care a încheiat cu profit de 1,3 milioane de euro în urmă cu un an și jumătate, a ajuns să fie data de actulalul manager la capitolul faliment sigur. Așa repede? Ce s-a întâmplat între timp, în doar câteva luni? Ceva se întâmplă acolo. Care este opinia Dvs. despre conflictul de la nivelul PSD Conflictul din interiorul PSD e chiar treaba PSD. Nu îmi doresc decât să-și ducă mandatul până la capăt 4 ani. Să dea tot ceea ce au promis la români. Fie că o face Dragnea sau Grindeanu. Să aprecieze electoratul dacă s-au ținut sau nu de cuvânt. Iar la final să nu fie pentru români ca în celebrul banc de la radio Erevan. Să nu le fi dat, ci luat, să nu fi fost pensie sau salariu, ci taxe, impozite, inflație. Dar sunt sigur că PSD, la final de mandat va fi un partid despre care poți scrie lejer un roman tragico-comic. Cu precizarea că noi toți vom fi personaje în comicăria asta tristă. Primele pagini se scriu din ianuarie sub ochii noștri. Ce ar mai fi de spus? 0 SHARES Share Tweet

