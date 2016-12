Top Story Dragoș Benea: „Voi rămâne alături de proiectele județului” O ședință și doi președinți de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Județean (CJ) Bacău a avut în 2016 doi președinți: pe Dragoș Benea, acum senator, care a condus instituția timp de 12 ani și al cărui ultim mandat s-a încheiat în iunie, și pe Sorin Brașoveanu, din iunie 2016 până azi și încă trei ani. Din acest motiv, miercuri, la ședința de final de an a CJ a fost prezent, ca invitat special, și Dragoș Benea, alături de actualul președinte. El le-a amintit aleșilor că exact acum un an făcea bilanțul anului 2015 și o previziune pentru 2016. „Îmi place să constat că ceea ce am anticipat atunci s-a confirmat în mare parte și e important să identificăm împreună, că suntem consilieri județeni, că suntem parlamentari, primari sau președinți de CJ, care sunt problemele adevărate ale județului Bacău, nu cele care sunt propuse pe diverse platforme, pe diverse medii, a declarat Dragoș Benea. Anul trecut, exact pe vremea aceasta, spuneam că Aeroportul și Radioterapia vor fi serios avansate sau finalizate, ca obiective de investiții, că Observatorul va fi finalizat dacă ieșim la timp din licitație, că RMN-ul va fi funcțional la SJU, că Sistemul de management al deșeurilor va fi unul eficient în județul Bacau dacă vom avea un partener în Ministerul Fondurilor Europene și nu vom avea probleme la licitație, că este un volum mare de investiții din fonduri europene pe alimentare cu apă și canalizare, dar asta depinde de buna funcționare a unor instituții.” Investițiile nu au fost legate de campanie Pentru că s-au spus „vrute și nevrute” în campaniile din 2016, Dragoș Benea a vrut să clarifice lucrurile și a prezentat, în fața consilierilor, situația acestor investiții la final de an: „Radioterapia este un obiectiv care, tehnic, este 100 la sută recepționat și în ianuarie va fi inaugurat, imediat ce va fi avizat de CNCAN, iar Observatorul Astronomic a fost terminat cu câteva zile înainte de expirarea termenului de finalizare a POR, am reușit să absorbim toate fondurile, mai puțin cele care vizau dotăriler pentru că licitația ne-a ținut în loc. Dacă nu era funcțional la 30 iunie trebuia să returnăm toți banii, aproape două milioane de euro, lucru care se va întâmpla la alte investiții, cum e Insula de Agrement. RMN-ul a fost inaugurat la sfârșitul lunii octombrie, iar unii spuneau că înainte de campanie. Eu am explicat și atunci: l-am inaugurat când a fost funcțional pentru cetățenii Bacăului. Dacă Radioterapia n-a putut fi funcțională nici până astăzi nu o inaugurăm nici astăzi. O vom inaugura cu o zi înainte ca cetățenii să o poată accesa. Niciun obiectiv dintre cele legate de CJ, direct sau indirect, nu au fost recepționate sau inaugurate în funcție de campania electorală.” Speranțe pentru oneșteni… Și alte obiective, ca Centrul Cultural „Lira” sau Compartimentul de Primiri Urgențe Onești, au fost inaugurate atunci când le-a venit sorocul, a precizat Dragoș Benea. Ex-președintele CJ Bacău s-a referit și la problemele legate de sistemul de apă-canal din Onești, care s-au rezolvat „natural”, prin intervenția Companiei de Apă, care a fost obligată să aplice legea împotriva operatorului privat. „Din păcate cel mai mare perdant rămâne municipiul Onești și cetățenii”, a afirmat liderul PSD, adăugând că sunt, totuși, speranțe ca Oneștiul să beneficieze de investiții pe fonduri europene, deși asta înseamnă „o reconfigurare a listei de investiții prioritare și a master-planului pe apă-canal, ceea ce nu este ușor”. Sunt speranțe pentru că ADIB încearcă să devină o structură mai eficientă, mai altruistă, CRAB pare să-și găsească cadența corectă, iar CJ și Consiliul Local pot colabora normal, acum. Dragoș Benea s-a referit și la masterplanul pe deșeuri, la faptul că Celula 1 se va umple foarte curând, iar Celula 2, finanțată de UE, din cauza „chichițelor” legate de licitația privind instalațiile, riscă să nu poate fi dată în folosință. În așteptarea unui altfel de guvern Problema e că la Ministerulul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene nu s-a găsit înțelegere pentru ca relocarea deșeurilor să nu afecteze buzunarul cetățenilor, deși Sorin Brașoveanu, actualul președinte al CJ, a făcut eforturi mari pentru a obține această derogare de la UE. Dragoș Benea speră că, în noul guvern, ministerele, din extrem de reactive, vor deveni proactive și că vor sprijini autoritățile locale în atragerea fondurilor europene. „E important să tragem linie la niște proiecte, să știm cine se ține de cuvânt și cine nu se ține de cuvânt. Cu toate riscurile de rigoare și cu toate supărările, voi rămâne aproape de proiectele județului Bacău”, a declarat Dragoș Benea. Între aceste proiecte se află centura ocolitoare, care, deși beneficiază de finanțare, de contracte, de constructori, „nu merge în ritmul dorit”, și Aeroportul, la care, cu mici întârzieri, continuă lucrările. „Sunt proiecte care vor fi susținute și urmărite îndeaproape, indiferent de funcția pe care o ocupăm. Mult doritele, mult așteptatele mese rotunde în care să fie identificate obiectivele principale ale județului Bacău se vor întâmpla și vor produce efecte” a afirmat Dragoș Benea, adăugând că, în anii următori, va fi mai puțină dispută politică, mai multe discuții constructive și că noul guvern va sprijini mai mult proiectele județului Bacău. Forță de muncă și liniște! La încheierea acestui raport, le-a mulțumit consilierilor cu care a colaborat în ultimul mandat sau în toate cele trei mandate, le-a urat succes și le-a promis că, împreună, vor face treabă bună pentru județul Bacău. Sorin Brașoveanu, președinte în funcție al CJ, s-a declarat încrezător în experiența și sprijinul senatorului Dragoș Benea, apoi a prezentat primul proiect al ordinei de zi, unul care a produs multă bucurie, având ca obiect premierea sportivilor Clubului Bronx Powerlifting (secțiile de judo și powerlifting), care au câștigat competiții naționale și internaționale, precum și a antrenorilor acestora. Sportivii au fost prezentați de Sorin Brașoveanu și aplaudați îndelung de aleșii și invitații prezenți în sală. În continuare au mai fost aprobate organigrama și statul de funcții a două instituții din subordinea CJ, o documentație tehnică, tarifele aplicate de Camera Agricolă în 2017, actualizarea programului de transport, două noi licențe de traseu, două numiri în funcție și o înlocuire în comisia de evaluare a licitațiilor de la ADIS. În final, Sorin Brașoveanu, adresându-se colegilor, s-a referit tot la obiectivele Consiliului Județean: „Vă doresc sănătate, un an nou cu liniște, cu bucurii, cu forță de muncă proaspătă, cu unitate, pentru a duce la bun sfârșit proiectele județului Bacău, proiecte care sunt în folosul cetățenilor și care conduc la prosperitatea cetățenilor județului."

