Actualitate Dragobete, sărbătoarea tinereții și a iubirii la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" de Roxana Neagu Elevii de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" Bacău au sărbatorit iubirea … românește. Vineri, pe 24 februarie, de Dragobete, au organizat în holul mare al liceului o întâlnire cu tinerețea și iubirea, într-un program bine pregătit, din care nu au lipsit momentele artistice, dansul, muzica, dar și competiția. S-a cântat „De dragoste…!" cu Ansamblul coral al colegiului, dirijat de prof. Gabriel Lungu, dar și prin soliștii vocali Georgiana Herciu (clasa a X-a A), Teodora Irava (clasa a XI-a E), Andreea Hușanu (clasa a XI-a A) și Celina Sandu (clasa a XII-a D). Au urmat apoi dansuri populare oferite de membrii Ansamblului „Ciucurelul", coordonat de prof. Mitică Pricope, care au invitat la joc pe toți cei prezenți, elevi, profesori, colegi. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită și de o serie de concursuri pentru elevi. „Un prim concurs a fost unul de cultură generală, intitulat «Ce știi despre Dragobete?», la care s-au înscris 7 elevi, ce au primit 100 de intrebări dintr-o bibliografie pe care au avut-o la dispoziție din timp, cu trei variante de răspuns. De formularea întrebărilor s-au ocupat elevii de la clasa a X-a A. În final, câștigătorii au fost premiați cu mai multe cărți, dar și cu ciocolate în formă de inimioară", a explicat prof. de limba română Călina Stroe, coordonatorul acestei activități, alături de prof. Anca Constantinescu. Au participat elevii clasei a IX-a B – Medeea Groza, Cezara Pascal, Alex Nechita, Cristian Lungu – și ai clasei IX-a G – Georgiana Munteanu, Maria Curcă și Vasile Turtușan. A urmat un alt concurs, coordonat de profesorii Afrodita Timofti și Alina Casian, intitulat „Un cuplu de Dragobete", la care au participat elevii de la clasa a X-a F, Anca Chirteș și Alexandru Diaconița. 1 of 23 Un moment aparte a fost și interpretarea unei piese de teatru – „Când vine Zburătorul…", dramatizare după Ion Heliade Rădulescu, în coordonarea prof. Dana Popa. Actori au fost elevii de la a IX-a A, Claudia Ionescu, Cosmina Cojocaru, Paula Neagu, Aurora Munteanu, Diana Benedic, Lugiana Păuleț, Francisca Farcaș, Stefano Berendea și eleva Bianca Diaconu, de la a X-a H. „Din păcate, I.H. Rădulescu nu se mai studiază la școală, așa ca mi-am dorit să aduc cumva acest text, care nu este la îndemâna oricui, în fața lor, a elevilor. Într-o lume a tehnologiei, a internetului, e greu să mai duci acum un copil undeva în urmă cu 200 de ani. Ei s-au rupt de această lume. Iar prin această dramatizarea, tocmai acest lucru am urmărit: să îi familiarizez pe copii cu un text care altfel nu i-ar atrage. Practic e un alt fel de a învăța, este o educație prin joc. De Dragobete poate că a auzit toată lumea, dar Zburătorul cine este? Deci se poate învăța și prin acest mod prin care crește și rolul activ al elevului în a culege informația. Poți să înveți și jucându-te", ne-a declarat prof. Dana Popa. În paralel a fost organizată și o expoziție de romane celebre de dragoste la Biblioteca „Cleopatra Tăutu" din cadrul colegiului, de către prof. Cristina Neacșu, dar și o expoziție de desene realizate de elevii claselor a IX-a – a XII-a, sub coordonarea prof. Lăcrămioara Nemeș.

