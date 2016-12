Contrasens Dr. Mengele ia o pauză de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Scriam acum câteva zile despre faptul că mi se pare extrem de suspect modul în care s-au petrecut lucrurile în cazul acelui medic acuzat că ar fi făcut experimente pe copii. Coordonarea atacurilor în mass-media cu acțiunile autorităților, modul în care s-a viralizat povestea, acuzele incredibile, reacțiile rostogolite pe ideea bulgărelui de zăpadă, toate acestea dădeau impresia unei acțiuni concertate, bine organizate. Judecătorul căruia i s-a prezentat cazul nu a fost de acord cu ideile procurorilor. Desigur, nu s-a judecat fondul ci numai propunerile de arestare preventivă; chiar și așa, ceea ce a scris judecătorul în motivația sentinței prin care a respins cererea procurorului ar trebui înrămat și pus la intrarea în Facultatea de Drept. În fapt, judecătorul a spus că acuzația de malpraxis sau că ar fi făcut experimente trebuia întâi dovedit de o investigație a Medicinei Legale ori a Comisiei de Bioetică. Cinci dintre acuzațiile de mită nu au fost dovedite iar judecătorul notează că „probabil” nu poate fi o dovadă. În plus, nici una dintre acuzațiile de luare de mită recunoscute de medic nu a condiţionat actului medical, banii fiind dați după operație și acceptați numai după multe rugăminți ale aparținătorilor. Există o problemă interesantă referitoare la acest caz: de ce s-a implicat Direcția Generală Anticorupție (DGA) în acest caz? Pe site-ul DGA scrie că aceasta „este structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului”. Medicul respectiv nu este angajat al Ministerului de Interne; teoretic, cauza nu era de competența DGA. Dar au apărut informații referitoare la faptul că soția unui șef din DGA este secretar de stat în Ministerul Sănătății și voluntar într-un ONG care se ocupă cu trimiterea de pacienți în străinătate. O să vedem cum va evolua cazul, nu e bine să ne pronunțăm de pe acum; cert este că acest caz este complex și poate aduce surprize nebănuite. Un lucru este sigur: să ne ferim să judecăm faptele înainte să analizăm probele; să fim critici și să ne întrebăm în permanență: „cui folosește?” 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.