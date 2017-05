Două zile pline de istorie la Școala ”Alecu Russo” de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Atmosfera de la Școala Gimnazială ”Alecu Russo” din Bacău a fost, preț de două zile, mai curând una de sărbătoare decât ”pur didactică”, profesori împreună cu elevii lor reușind să îmbine utilul cu plăcutul pentru un act de asumare a cunoștințelor în afara catedrei sau a băncilor de clase. Astfel, luni și marți, 8 și 9 mai, elevii claselor a V-a B, a VI-a și a VIII-a, sub coordonarea profesorilor Luminița Moroșanu, Alina Camil, Roxana Stan, Mădălina Stoica și Iuliana Iordache, au sărbătorit, prin activități în afara sălilor de clasă, dar tot în incinta unității de învățământ, respectiv în sala de sport, tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai. Astfel, prin vizionarea de filme, prin realizarea de eseuri și alte materiale-documentar, elevii au participat bucuroși și activ la asimilarea de informații despre obţinerea independenţei de stat a România în anul 1877, victoria aliaţilor şi sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial pe data de 8-9 mai 1945 şi Ziua Europei, împlinirea a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. La finalul activității, elevii împreună cu profesorii au fost realizat și trei mozaicuri din capace de peturi, pentru marcarea celor trei evenimente istorice. 1 of 3 0 SHARES Share Tweet

