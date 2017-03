Sport Două titluri pentru SCM Bacău Karate/ CN Copii, Minicadeți și Cadeți de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Secția de arte marțiale a SCM Bacău își pregătește viitorul. Și îl pregătește bine. Drept dovadă stau și rezultatele obținute la Campionatul Național de karate rezervat Copiilor, Minicadeților și Cadeților și care a fost găzduit recent de Sala „Apollo” din București. Bilanțul grupării pregătite de Doru Botez, Vasile Hermeziu și Enula Pricopoaea? Șase medalii, dintre care două de aur. Cele două titluri naționale au fost câștigate de Bianca Vasile, la kumite 30 kg, Copii 3 și de Andrei Dinu la kata. Daniela Nicuță s-a laureat vice-campioană la kumite -60 kg Minicadete, în timp ce alți trei sportivi de la SCM Bacău și-au adjudecat bronzul: Maria Sava la kumite -40 kg Minicadete, Andrei Chiriac la kumite -50 kg Copii 3 și Leo Juncu la kata Minicadeți. Lotul băcăuan care a luptat la București i-a mai inclus pe Alexandru Dinu, Marius Herciu, Gabriela Negruț și Tudor Stolniceanu care, deși nu au urcat pe podium de premiere, au avut o comportare bună. „Având în vedere că o parte dintre sportivii noștri s-au aflat la primul concurs de o asemenea anvergură, mă declar mulțumit de rezultate”, a declarat antrenorul Doru Botez. Următoarea competiție la care va participa SCM Bacău, club care are ca „sateliți” pe Seishin și Sfinx, va fi Cupa României, programată pe 8 aprilie. 0 SHARES Share Tweet

