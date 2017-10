În cartierul Șerbănești vor fi construite două sensuri giratorii, nu unul, așa cum se știa. „Pentru mine, în toamna aceasta, prioritatea numărul 1 este construirea sensului giratoriu din intersecția Calea Romanului – Tecuciului. Este o intersecție atipică, motiv pentru care a trebuit să solicit sprijinul specialiștilor. Facultatea de Construcții din cadrul Institutului Politehnic Iași a realizat un studiu și a venit cu soluții privind fluidizarea circulației în zonă”, a declarat Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău. Urmarea acestui studiu, în Șerbănești vor fi construite două sensuri giratorii: unul în fața fostului complex alimentar și altul în dreptul Bisericii Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”. Astfel, speră autoritățile, vor fi rezolvate problemele privind traficul pe Bd. Unirii, Calea Romanului și Tecuciului. Tot în toamna aceasta vor începe lucrările pe străzile Mușcatelor, Florilor, Aeroportului, Corbului și Prelungirea Bradului. 0 SHARES Share Tweet loading...

