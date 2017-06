Un accident de circulație produs în zona de nord a Bacăului a dat peste cap circulația în zonă. Un autoturism taxi înfipt în fundația unui gard metalic, la intersecția străzilor Bucium cu Venus, a atras atenția trecătorilor, iar lumea curioasă s-a adunat să afle ce s-a întâmplat. La fața locului au fost solicitate forțe de intervenție, iar mai multe echipaje de poliție și o ambulanță au ajuns la locul faptei. Martorii oculari spun că șoferul taxiului a suferit răni vizibile la nivelul capului, având chipul însângerat. Un alt taximetrist care a avut o cursă în aceeași zonă, a declarat că văzuse ceva mai devreme cum un echipaj de jandarmi a ridicat de la fața locului o persoană încătușată. Polițiștii aflați la fața locului făceau măsurători și au deschis un dosar penal de vătămare corporală. UPDATE: Comunicatul Poliției: La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 12.30, poliţiştii băcăuani au fost sesizaţi despre faptul că un conducător auto care se deplasa pe strada Ştefan cel Mare din localitate s-ar afla sub influenţa băuturilor alcoolice. La scurt timp, autovehiculul în cauză a fost depistat de poliţişti care, din primele verificări au constatat că un bărbat de 34 de ani, din comuna Hemeiuş, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Ştefan cel Mare, la intersecţia străzilor Bucium cu Venus, a intrat în coliziune cu un trotuar de pe strada Bucium. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 34 de ani şi a pasagerului de 39 de ani, din Bacău, care au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără a necesita internarea. Bărbatul de 34 de ani a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum şi recoltarea probelor biologice de sânge. Pentru a elimina orice suspiciune cu privire la persoana care a avut calitatea de conducător auto, poliţiştii l-au testat pe bărbatul de 39 de ani cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi refuzul unui conducător auto de a se supune prelevării de mostre biologice de sânge. 2 SHARES Share Tweet

